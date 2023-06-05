Израиль атаковал секретное иранское подразделение

ВВС Израиля в ночь на 2 мая атаковали в Алеппо объекты, принадлежавшие новому иранскому подразделению в Сирии – "Отряду 18340". Об этом сообщил саудовский телеканал "Аль-Хадат".

Подразделение под командованием иранского офицера Джавада Сулеймани, действующее в режиме полной секретности, занимается увеличением точности ракет, стоящих на вооружении режима Асада и проиранских группировок. По сообщениям телеканала, объекты были размещены на территории международного аэропорта Алеппо и в нескольких городских предместьях.

В ночь на 2 мая сообщалось о бомбардировке международного аэропорта в Алеппо. Сирийские власти сообщили, что погиб один военнослужащий, еще пятеро военных и два гражданских лица получили ранения разной степени тяжести. Согласно сведениям сирийской оппозиции, на этот аэродром доставлялись военные грузы из Ирана, предназначенные в том числе для "Хизбаллы".