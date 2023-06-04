С конца мая фермеры начали перемещать свои хозяйства на пастбища. Правда, в данный момент они сталкиваются с неблагоприятными погодными условиями. Проливные дожди, зарядившие на протяжение последних нескольких дней, создают проблемы для фермеров и их скота. Тем не менее спрос на знаменитый кельбаджарский мед и племенных овец остается высоким. Покупателей много, и они готовы платить требуемую цену за качественный продукт. Что же до местных фермеров, то они имеют возможность получать от продажи достойную прибыль, которая компенсирует трудности и дополнительные траты, связанные с неблагоприятными погодными условиями.

Вот уже третий год, как угодья Кельбаджарского района привлекают в период пастбищного сезона овцеводческие и пчеловодческие хозяйства.

Кельбаджарский фермер Нурахмед Мамедов рассказал корреспонденту haqqin.az, что в нынешнем сезоне ему удалось вывезти в Кельбаджары 1.100 племенных овец и арендовать для них 356 гектаров пастбищной земли. За каждый гектар Мамедов платит два маната. По его словам, благодаря обильной растительности местных пастбищ животные быстро растут и набирают вес.

«Одно из условий перегона на кельбаджарские пастбища – животных надо тщательно вымыть, - рассказал Мамедов. – Это делается для того, чтобы не допустить на яйлагах распространения болезней. Но даже если учитывать все дополнительные расходы, животных все равно можно продать с определенной выгодой. К примеру, трех-четырехмесячный ягненок может набрать вес до 22 килограммов. А племенную овцу я могу продать дороже 400 манатов. То есть даже наши дополнительные расходы компенсируются с лихвой…»

Нурахмед Мамедов добавил, что и до оккупации этих земель регион Кельбаджары-Лачин был основным адресом сезонной миграции хозяйств. Не случайно почти все население этих мест зарабатывало на жизнь исключительно животноводством.

Фермер также упомянул о наличии особых видов пастбищных растений в Лачин-Кельбаджарском районе, которые играют важную роль в повышении плодородия пастбищ и способствуют развитию овцеводства.

«Особые виды пастбищных растений обеспечивают для овец более питательные и разнообразные корма, - пояснил фермер. — Это важно с точки зрения здоровья, роста и развития животных. Качественное питание способствует повышению производства молока у овец и, следовательно, более интенсивному росту ягнят».

Один из лачинских фермеров рассказал, что в Лачин-Кельбаджарском районе есть особые виды пастбищных растений, повышающих фертильность овец, а также выработку молока, что приводит к более раннему отлучению ягнят от груди. Поэтому спрос на овец с этих пастбищ стабильно высокий.

«Овцы способны набирать вес до 60-70 килограммов, - рассказал фермер, покинувший Кельбаджар двенадцатилетним подростком и вернувшийся в эти места, когда района начал заново обустраиваться. - Например, недавно я продал племенную овцу за 600 манатов».

Пчеловод Рамин Ахмедов также родом из Кельбаджар. Говорит, что в этом сезоне переселил сюда 100 пчелиных семей. В отличие от овцеводческих ферм, за аренду пчел платить не надо.