Почем пастбища в Лачине и Кельбаджаре? новая жизнь
Вот уже третий год, как угодья Кельбаджарского района привлекают в период пастбищного сезона овцеводческие и пчеловодческие хозяйства.
С конца мая фермеры начали перемещать свои хозяйства на пастбища. Правда, в данный момент они сталкиваются с неблагоприятными погодными условиями. Проливные дожди, зарядившие на протяжение последних нескольких дней, создают проблемы для фермеров и их скота. Тем не менее спрос на знаменитый кельбаджарский мед и племенных овец остается высоким. Покупателей много, и они готовы платить требуемую цену за качественный продукт. Что же до местных фермеров, то они имеют возможность получать от продажи достойную прибыль, которая компенсирует трудности и дополнительные траты, связанные с неблагоприятными погодными условиями.
Кельбаджарский фермер Нурахмед Мамедов рассказал корреспонденту haqqin.az, что в нынешнем сезоне ему удалось вывезти в Кельбаджары 1.100 племенных овец и арендовать для них 356 гектаров пастбищной земли. За каждый гектар Мамедов платит два маната. По его словам, благодаря обильной растительности местных пастбищ животные быстро растут и набирают вес.
«Одно из условий перегона на кельбаджарские пастбища – животных надо тщательно вымыть, - рассказал Мамедов. – Это делается для того, чтобы не допустить на яйлагах распространения болезней. Но даже если учитывать все дополнительные расходы, животных все равно можно продать с определенной выгодой. К примеру, трех-четырехмесячный ягненок может набрать вес до 22 килограммов. А племенную овцу я могу продать дороже 400 манатов. То есть даже наши дополнительные расходы компенсируются с лихвой…»
Нурахмед Мамедов добавил, что и до оккупации этих земель регион Кельбаджары-Лачин был основным адресом сезонной миграции хозяйств. Не случайно почти все население этих мест зарабатывало на жизнь исключительно животноводством.
Фермер также упомянул о наличии особых видов пастбищных растений в Лачин-Кельбаджарском районе, которые играют важную роль в повышении плодородия пастбищ и способствуют развитию овцеводства.
«Особые виды пастбищных растений обеспечивают для овец более питательные и разнообразные корма, - пояснил фермер. — Это важно с точки зрения здоровья, роста и развития животных. Качественное питание способствует повышению производства молока у овец и, следовательно, более интенсивному росту ягнят».
Один из лачинских фермеров рассказал, что в Лачин-Кельбаджарском районе есть особые виды пастбищных растений, повышающих фертильность овец, а также выработку молока, что приводит к более раннему отлучению ягнят от груди. Поэтому спрос на овец с этих пастбищ стабильно высокий.
«Овцы способны набирать вес до 60-70 килограммов, - рассказал фермер, покинувший Кельбаджар двенадцатилетним подростком и вернувшийся в эти места, когда района начал заново обустраиваться. - Например, недавно я продал племенную овцу за 600 манатов».
Пчеловод Рамин Ахмедов также родом из Кельбаджар. Говорит, что в этом сезоне переселил сюда 100 пчелиных семей. В отличие от овцеводческих ферм, за аренду пчел платить не надо.
«Кельбаджары богаты минеральными водами и цветами, - объяснил Ахмедов. - И то, и другое имеет важное значение для качественного итогового продукта. Не случайно кельбаджарский мед отличается по качеству от других видов».
В настоящее время килограмм кельбаджарского меда стоит от 50 манатов, цена варьируется в зависимости от сорта. Ахмедов посетовал, что под видом кельбаджарского меда на рынке продается поддельный или некачественный продукт.
Как сообщили haqqin.az в Министерстве сельского хозяйства, пастбища в Лачине и Кельбаджарах предназначены для фермеров из числа бывших вынужденных переселенцев из Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов. Фермеры из других регионов свои хозяйства сюда не вывозят.
Миграция на кельбаджарские пастбища осуществляется с использованием портала при активном взаимодействии с МВД, а также с участием местных подразделений.
Перед миграцией фермерских хозяйств предварительно определяется количество пчелиных семей и скота, которые должны быть выведены на пастбища. Это позволяет организовать на новом месте подготовку и ресурсы для переноса и установки ульев и загонов для овец.
Помимо этого, также предварительно определяется количество рабочих, необходимых для каждой фермы.