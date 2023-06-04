Зеленский: Россия проигрывает...

Россия проигрывает войну с Украиной, и эта тенденция уже ясна во всем мире. Однако российские власти продолжают отрицать реальность. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в Кремле продолжают пытаться обмануть мир.

“Хотя глобальная тенденция уже ясна – Россия проигрывает эту войну – хозяева России продолжают отрицать реальность. Продолжают пытаться обмануть мир, обойти санкции, изготовить больше оружия, обеспечить большую трату ресурсов и людей на эту агрессию”, – сказал украинский президент.