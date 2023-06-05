Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о ситуации в Бахмуте Донецкой области Украины и его окраинах.

По его словам, самое опасное – это то, что ВСУ могут гораздо более быстрее наступить на Бахмут, чем это делали «вагнеровцы».

«Если будет такое же отношение у подразделений Минобороны РФ, как и сейчас, то я боюсь, что все в обратном порядке сложится за месяц-полтора максимум», - заявил Пригожин.