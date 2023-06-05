Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 01:24

Война в Украине выявила много такого, чего никто не ждал. Самое очевидное — это, конечно, боеспособность армии Украины, а также высокий уровень самоорганизации украинского общества и государственного аппарата этой страны. Представление, еще не так давно бытовавшее в мире относительно реального состояния ВСУ, было весьма нелестным: считалось, что украинская армия слаба, плохо вооружена и недостаточно подготовлена. Основанием для столь низкой оценки ВСУ стала гибридная война 2014 года, где украинская армия, которой противостояли «донецкие шахтеры» и российские «ихтамнеты», проявила себя далеко не лучшим образом, попадая в разного рода «котлы». Достаточно вспомнить Иловайск и Дебальцево.

Украина – страна сюрпризов. Каково же было удивление цивилизованного мира, когда армия, с трудом справлявшаяся с «переученными шахтерами», в 2022 году не только остановила, но и обратила в бегство куда более мощную российскую армию. Понятно, что украинцы время в течение последних восьми лет даром не теряли. Но чтобы настолько!.. Что же касается уровня государственного управления, то в мире бытовало распространенное мнение об Украине, как об этакой Северная Африке - беспросветно нищем, несостоявшимся государстве с тотальным бардаком и коррупцией, где все продается и покупается. Каково же было всеобщее удивление, когда мир увидел, что Украина – довольно-таки зажиточная страна с трудоспособным населением и квалифицированными кадрами. Когда видеокамеры ведущих мировых СМИ демонстрировали результаты бомбежек разных областей Украины, в кадры попадали не только глухие деревни и поселки с глинобитными хибарами, но и ухоженные чистые городки и деревушки с современными красивыми домами, выглядевшими ничуть не хуже, чем провинциальные городки в странах Восточной Европы.

В общем, Украина преподнесла миру немало сюрпризов. Но разве только Украина? И разве цивилизованный мир не поразила еще больше Россия? Завалить трупами не получается. В частности, одним из наиболее непрогнозируемых факторов нынешней войны стала реакция россиян на вторжение своей страны в Украину. Впервые за сотни лет Россия испытывает дефицит того, что у нее всегда было в избытке. Исторически этой стране могло не хватать денег, оружия, еды, обмундирования, боеприпасов… Но у России всегда был переизбыток солдат. На протяжение веков проблема живой силы для российской армии была насколько неактуальной, что возникла даже целая русская стратегия ведения войны с упором на неисчерпаемость человеческих ресурсов. И как бы ни характеризовали эту странную, выражаясь политкорректно, стратегию «завалить трупами», «бабы новых нарожают», «сила есть - ума не надо», Москва всегда могла себе это позволить. Украина-2022-2023 – это первый в истории России случай, когда «завалить трупами» не получается по причине дефицита живой силы. Для ее восполнения предпринимаются разнообразные экстренные меры: деньги, запугивание, мобилизацию, тотальную пропаганду, призывы «быть мужиками, а не тюфяками» и так далее. И все бесполезно!

Русские не хотят воевать и уже однозначно ясно: западные советологи, десятилетиями твердившие, что «надо приучить русских жить по европейским стандартам, и они больше не захотят воевать», оказались на 100 процентов правы. За тридцать лет, последовавшие после развала СССР, россияне привыкли к хорошей жизни, к потребительскому буму, к ресторанам и моллам. И менять все это на промозглый окоп в Бахмуте желающих нет. Правда, этому есть разумное оправдание: никто не хочет воевать, если твоей стране ничего конкретно не угрожает. Причем эта логика распространяется не только на русских. Даже великие империи и государства-гегемоны частенько проигрывали заведомо более слабым противникам, если войны не были связаны с непосредственной угрозой для жизни и безопасности их граждан. Следует понимать, что война для любого индивида – это чрезвычайно противоестественное явление, поскольку она нарушает главный принцип любого живого существа – борьбу за выживание. Русские давно не рожают. Не далее как в 2000-х годах сильнейшая в мире армия США проиграла подряд две войны – в Афганистане и Ираке. А также ничем не проявила себя в Сирии, где контролирует лишь незначительный кусок территории в курдских регионах.

Про Россию часто говорят, что она не проигрывает войны. Хотя на самом деле Россия частенько оказывалась проигравшей стороной, когда с точки зрения ее граждан война не имела достаточного обоснования. Последний пример из российской истории – это Первая чеченская война. А до нее был Афганистан. В общем, все логично: довольно богатая страна с потребительским бумом и низкой рождаемостью (вопреки легендам, русские бабы давно уже не рожают по пять детей. Хорошо, если больше одного). В этой ситуации каждый сын на особом счету. Это не то же самое, если у вас шестеро детей, а завтра, не приведи Господь, один погибнет на войне, и останется пятеро. Нет, у вас вообще ничего не останется, включая смысл жизни! В то же время есть нечто такое, что происходит сейчас прямо на наших глазах и не поддается логическому осмыслению. А именно, Украина бомбит российские территории, и это уже свершившийся факт. Самое распространенное мнение, которое, кстати, неоднократно высказывалось прежде всего сторонниками Украины, состояло в том, что разрушения в городах России и гибель мирных россиян может оказать на российское общество «мобилизующее воздействие».

То есть русские не хотят воевать против украинцев, поскольку для них это чистая абстракция, выходящая за пределы их мирка, ради которой не стоит подставлять лоб под пули. Куда проще (и безопаснее!) поддерживать войну в социальных сетях и на разного рода патриотических акциях с георгиевской ленточкой и символом Z. И совсем другое дело, когда удары наносятся уже по российской территории. Если начнут гибнуть российские граждане и разрушаться российские города, ситуация может в корне измениться и появится мотивация, которой сегодня так не хватает Кремлю. Однако на поверку все вышло иначе. Каким-то странным образом ни атака на Кремль, ни налет дронов на Ново Огарево, ни мытарства жителей Белгородской области к активизации общества так и не привели. Россияне возмущаются, призывают защитить людей, требуют стереть с лица земли Харьков, но, тем не менее, в очереди к военкоматам выстраиваться не спешат. Русских научили не лезть не в свое дело. Выясняется, что перенос войны на российскую территорию вообще никак не повлиял на настроения граждан: вместо того, чтобы встать в ряды защитников Отечества, россияне думают о том, как безболезненнее адаптироваться к новым реалиям. Это кажется неправдоподобным, но это факт – русские не реагируют на удары по их собственной территории и не проявляют желания защитить «своих». Приходится констатировать, что российское общество кардинально разобщено и атомизировано, каждый думает только о себе, и произошло это не случайно и не спонтанно. Последние десятилетия вся государственная машина Российской Федерации работала на то, чтобы граждане страны думали только о своем, о насущном, не лезли в дела, которые их не касаются, и туда, где их не ждут. Словом, никакой социальной активности: занимаемся только личными делами, заботимся только о процветании собственных семей. И вообще, самый хороший гражданин – это гражданин пассивный.