Лавров: Европа выбрала войну с Россией

Европа выбрала путь войны с Россией, и если это так, то РФ должна достичь своих целей, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«В нашей концепции внешней политики сказано, что Европа выбрала путь войны с нами. Нам, конечно, все равно жить с ними вместе бок о бок, но если это война, то, значит, мы должны достичь своих целей», - сказал Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане.

Министр отметил, что у России цели гораздо более благородные в сравнении с европейцами: «Они хотят чужого, а мы - своего. Все те, кто присоединялся к нашей стране со времен Российской империи, делали это добровольно».