Блинкен: США сделают все, чтобы Иран не смог...

США готовы и дальше предпринимать все возможные шаги, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия, это угрожает безопасности всего Ближневосточного региона. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, Иран предоставляет дроны российской армии, которая использует их в Украине, а Тегеран получает от РФ высокотехнологичное вооружение.

"В связи с этим Иран не может получить и не получит ядерного оружия, для этого Вашингтон готов применять путь дипломатии вместе с экономическим давлением и сдерживанием. Президент Джо Байден рассматривает все варианты, чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие", - заявил Блинкен.