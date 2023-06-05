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Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в связи плотины Каховской ГЭС. Об этом глава украинского государства сообщил в Telegram во вторник, 6 июня. «Этой ночью в 02:50 российские террористы совершили внутренний подрыв конструкций Каховской ГЭС. В зоне подтопления около 80 населенных пунктов», - написал президент. По его словам, поручено провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые снабжались водой из Каховского водохранилища. «Делаем все, чтобы спасти людей. Задействованы все службы, военные, правительство, Офис. На заседании СНБО согласован комплекс международных и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт. К жесткой ответственности», - резюмировал Зеленский. В то же время представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что россияне перемещали взрывчатые вещества и технику для осуществления дистанционного подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции. «Понятно, что будут даны точные оценки относительно мощности взрыва, сколько для этого нужно взрывчатки. Это все будет посчитано. Но факты перемещения взрывчатых веществ, соответственно, и техники рашистами для осуществления контролируемого дистанционного взрыва, безусловно есть», - сказал Юсов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался о разрушении Каховской ГЭС. «Разрушение плотины в Каховке сегодня подвергает риску тысячи мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде. Это возмутительный акт, который еще раз демонстрирует жестокость войны России в Украине», - написал он в Twitter. Новая Каховка в Херсонской области (в феврале 2022 года захвачена РФ - ред.) затоплена после поднятия уровня воды из-за подрыва на Каховской ГЭС, сообщил «глава городской администрации» Владимир Леонтьев. «Город затоплен», - сказал он.

* * * 12:25 Конструкция Каховской ГЭС окончательно разрушилась и скрылась из вида под поверхностью воды, потоком идущей из Каховского водохранилища. Об этом свидетельствуют кадры, снятые на месте происшествия. Их опубликовала Госпогранслужба Украины. «ГЭС просто нет. Сравнялся в один уровень с Каховским морем», – говорит за кадром автор видео, опубликованного в сети. На кадрах видно, что над водой торчат лишь обломки плотины.

* * * 11:12 Вода из Каховского водохранилища неконтролируемо сбрасывается ниже по течению Днепра, заявил назначенный РФ «мэр» Новой Каховки Владимир Леонтьев. По его словам, после разрушения плотины Каховской ГЭС уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра. В пророссийском «правительстве» Херсонской области заявили, что ситуация в прибрежных районах Днепра находится под контролем. На левом, занятом российскими силами, берегу Днепра, сообщил Леонтьев, уже оказались затоплены прибрежные зоны Новой Каховки и других населенных пунктов ниже по течению. «Власти» аннексированной части Херсонской области предупредили, что жителям прибрежных населенных пунктов нужно быть готовыми к эвакуации на случай ухудшения ситуации. В Украине назвали случившееся экоцидом. В Офисе президента страны считают, что разрушение ГЭС угрожает Крыму и Запорожской АЭС. Об этом, в частности, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. «Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на юге Херсона и в Крыму, возможно уничтожение части населенных пунктов и биосферы. …Также подрыв Каховской ГЭС россиянами — это удар по глобальной продовольственной безопасности, которую враг хочет взорвать. Потому что эта катастрофа повлияет на систему орошения на юге Украины», — написал он в своем телеграм-канале.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что эксперты, которые находятся на Запорожской АЭС, внимательно следят за ситуацией. Пока непосредственной угрозы для ядерной безопасности станции нет. «Глава» Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за подрыва Каховской ГЭС есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что разрушена уже половина пролетов Каховской ГЭС, обрушение продолжается. Ранее российское госагентство писало, что разрушены 11 из 28 пролетов станции. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что, согласно данным украинской разведки, подрыв Каховской ГЭС совершила 205-я мотострелковая бригада Вооруженных сил России. «Это предварительная информация. Безусловно, сейчас все будет проверяться. Она [часть] локализована там и, соответственно, есть предварительные данные, что это представители 205-й мотострелковой [части]. Мы будем проверять», — сказал Подоляк. В «Укргидроэнерго» заявили, что, по предварительному прогнозу, ожидается «срабатывание водохранилища» - то есть спуск воды из него - в течение следующих 4 дней. Пока специалисты не понимают, какие разрушения нанесет льющаяся через разрушенную плотину вода. «Очевидно, что [ремонт] невозможен. Я думаю, что так же, как в 50-е годы строили эту ГЭС, ее предстоит отстраивать заново после нашей победы», - заявил «глава администрации» захваченной РФ Новой Каховки Владимир Леонтьев.

* * * 10:34 Компания «Укргидроэнерго», управляющая украинскими ГЭС, заявила, что Каховская ГЭС полностью разрушена, восстановлению не подлежит. «В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит», — заявили в компании. После подрыва дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области уже полностью или частично затоплены восемь населенных пунктов на правом берегу Днепра и один из микрорайонов Херсона. Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин. По его словам, организована эвакуация жителей пострадавших населенных пунктов. Прокудин также назвал предварительные данные по эвакуации. «В настоящее время мы понимаем, что около 16 тысяч человек оказались в критической зоне на правом берегу Днепра», - сказал он. Что касается захваченной россиянами части Херсонской области, по словам главы ОВА, местные жители были проинформированы о подрыве дамбы ГЭС, а также им сообщено о необходимости эвакуироваться в более безопасные места. Также стало известно, что пик подтопления после разрушения дамбы Каховской ГЭС ожидается примерно к 11 часам по местному времени. Об этом заявил глава Херсонского облсовета Александр Самойленко. По его словам, вода прошла через дамбу уже «половину пути». Повреждения Каховской ГЭС не скажутся на водоснабжении Севастополя, запасы воды в водохранилищах города максимальные. Об этом заявил «губернатор» города Михаил Развожаев. В украинском государственном операторе АЭС «Энергоатоме» заявили, что из-за частичного разрушения плотины Каховской ГЭС началось снижение уровня воды в Днепре в Запорожской области. Это может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС, указали там. В российских экстренных службах ТАСС заявили, что речь идет о возможном подтоплении 80 населенных пунктов.

* * * 09:32 Российские войска подорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, заявило оперативное командование «Юг» на своей странице в фейсбуке. «В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают», — говорится в сообщении украинских военных.

Назначенный Россией «мэр» Новой Каховки Владимир Леонтьев изначально заявлял, что «везде все нормально по городу, все тихо и спокойно», однако потом сообщил, что около двух часов ночи «был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили «задвижки». «В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению», — заявил он. Позже он добавил, что уровень воды после разрушения станции поднялся на 2,5 метра ниже по течению. ТАСС со ссылкой на экстренные службы заявил, что на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, под угрозой затопления находятся 80 населенных пунктов. Оккупационные власти не видят необходимости в эвакуации Новой Каховки и утверждают, что опасности для Запорожской АЭС нет. В МВД Украины объявили об эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части Днепра. В ведомстве предупредили, что под угрозой затопления села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепров на правом берегу Днепра и часть Херсона — остров Корабел.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россияне подорвали Каховскую ГЭС, пытаясь разыграть очередную карту техногенного шантажа, чтобы таким образом давить на Украину. По ее мнению, не имея сил больше ждать, откуда же пойдет контрнаступление ВСУ, россияне пытаются таким образом спровоцировать определенную ситуацию. «А поняв, что натворили, сейчас сами эвакуируются», – добавила Гуменюк. Глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин подтвердил подрыв плотины Каховской ГЭС и сказал, что вода достигнет критического уровня через пять часов. В районе Нефтегавани в микрорайоне Корабел Херсона затоплены частные дома, гаражи. Вода продолжает прибывать, пишет «Суспiльне Херсон».