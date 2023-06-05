США ждут новых переговоров между Азербайджаном и Арменией

США с нетерпением ждут проведения еще одного раунда армяно-азербайджанских переговоров в Вашингтоне в течение июня, поскольку стороны продолжают добиваться мирного будущего для региона Южного Кавказа. Об этом заявил на брифинге замруководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Патель.

Ранее сообщалось, что 12 июня в Вашингтоне пройдет очередная встреча глав МИД двух государств Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

"Я говорил и раньше, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного и достойного мира. США рады тому, что переговоры между Арменией и Азербайджаном проходят на разных площадках, включая и недавнюю встречу лидеров", - отметил Патель, воздержавшись от оценки прогресса переговорного процесса.