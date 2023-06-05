США запретили турецкой авиакомпании летать в Россию

Власти США запретили турецкой авиакомпании Southwind Airlines совершать полеты в Россию на американских самолетах Boeing 737 MAX, пишут росСМИ со ссылкой на два источника среди российских перевозчиков.

По их словам, компания обратилась к ним с просьбой перевезти ее пассажиров по уже проданным билетам. Поскольку прямой запрет США не могут ввести, вероятно, они пригрозили Southwind санкциями либо запретили обслуживать ее самолеты за границей, отметил топ-менеджер в одной российской авиакомпании.

Однако в последнем санкционном списке, который Бюро промышленности и безопасности Минторга США опубликовало 3 марта, самолетов Southwind нет.

Southwind Airlines — турецкая чартерная авиакомпания, которую создал туристический холдинг Pegas Touristik в 2022 году для перевозки россиян на курорты Турции. Флот авиакомпании частично состоит из бывших самолетов российской Nordwind Airlines (входит в холдинг Pegas Touristik). В парке перевозчика восемь Airbus и Boeing, среди которых три Boring 737 MAX.

Полеты в Россию в последнее время совершали два из них. Оба принадлежат американскому лизингодателю Air Lease Corporation. В частности, самолеты совершали по 10–12 разворотных рейсов в неделю в Уфу, Самару, Новосибирск, Оренбург, Калининград и Нижний Новгород. С 1 июня они переведены на рейсы в Германию и Швейцарию.