Гусейнли пугал соседей пиротехникой и оказался за решеткой

Около 3 часов ночи жителей одного из дворов в Наримановском районе Баку разбудили сильные звуки взрывов. Оказалось, что неизвестный посреди ночи взрывал во дворе пиротехнические средства.

После многочисленных жалоб в правоохранительные органы сотрудники полиции задержали жителя столицы Гусейна Гусейнли.

В отношении задержанного составили протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, Гусейнли арестован на 5 дней решением Наримановского районного суда.