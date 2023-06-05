Скорость выше, чем у «Кинжала»: Иран показал новую гиперзвуковую ракету

Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) представили свою гиперзвуковую ракету «Фаттах». На мероприятии присутствовал президент Ирана Ибрагим Раиси и старшие командиры КСИР.

В ходе церемонии было заявлено, что ракета (маркировка JAFB1C005400) имеет дальность полета до 1400 км, способна обойти любые средства ПВО/ПРО и уничтожить их.



По словам представителей КСИР, данная ракета способна развивать скорость от 13 до 15 махов (4,5-5 км в секунду).

Для сравнения: российская ракета «Кинжал», по заявлениям ее создателей, имеет максимальную скорость 10-12 махов. Иранцы утверждают, что «Фаттах» превосходит по своим скоростным характеристикам не только российский, но также американский и китайский аналоги.