Вазген Манукян призывает военных к мятежу против Пашиняна

Экс-министр обороны и экс-премьер Армении Вазген Манукян призвал армянских военных к мятежу против Пашиняна из-за его позиции по нормализации отношений с Азербайджаном.

Коснувшись темы Карабаха, Манукян назвал нелепой мысль, что, «сдав» его, армянский народ сможет «спокойно жить».

Манукян призывает военных, а также остальные силовые структуры «защитить» страну и государство: «Я специально обращаюсь к силовым структурам – вы не давали клятву защищать Никола Пашиняна, вы дали клятву защищать Родину, государство, Конституцию и законы. То, что делает и хочет сделать Никол Пашинян, противоречит в первую очередь нашей Конституции и законам, соответственно, Никол Пашинян сам уже нелегитимен».

По его мнению, подписание Пашиняном документа в нынешней ситуации сделает его «государственным преступником».