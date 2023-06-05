Абдуллаев атаковал полицейских с ножом

Сотрудники отдела полиции Бардинского района задержали двух жителей Барды Имдада Абдуллаева и Турала Гасанова по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, в ходе задержания Абдуллаев оказал сопротивление стражам порядка с ножом. В результате сотрудники полиции вынуждены были применить табельное оружие. Один из подозреваемых был ранен в ногу и госпитализирован, второй – задержан.

В ходе досмотра сумки, обнаруженной у задержанных, были найдены 5 кг 140 граммов героина, 300 грамм марихуаны и нож.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.