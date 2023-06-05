Евросоюз обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС

В Евросоюзе шокированы подрывом Каховской ГЭС и считают виновной в техногенной катастрофе Россию и «ее марионеток». Об этом в своем Twitter написал глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Шокирован беспрецедентной атакой Новокаховской плотины», - написал он.

По словам Мишеля, уничтожение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление, и ЕС будет «привлекать к ответственности Россию и ее марионеток».

Мишель также заявил, что в Евросоюзе объявят о выделении дополнительной помощи подтопленным районам и поднимут вопрос повреждения электростанции на заседании Евросовета в этом месяце.