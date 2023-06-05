Все решится в Шуше! 16 команд, 14 стран, 5 этапов…
Сегодня в бакинском отеле Ramada состоялась пресс-конференция, посвященная стартующему 7 июня международному велотуру «Дорогая Шуша».
Соревнование категории 2.2, включенное в календарный план Международного союза велосипедистов (UCI), будет состоять из пяти этапов. Велотур стартует 7 июня в велопарке, расположенном в Сабаильском районе города Баку. На первом этапе велосипедисты преодолеют 150 км и пересекут финишную черту в Шемахинском районе. 8 июня спортсмены преодолеют 176,2 км по маршруту Габала - Шеки - Габала, 9 июня - 170 км от Габалы до центра Гянджи, 10 июня - 102,9 км от Гянджи до национального парка Гёйгёль, а 11 июня - 134,9 км от Бейлагана до Шуши. Всего в «Дорогой Шуше» примут участие более 100 велосипедистов из 16 команд, представляющих 14 стран.
Директор соревнования Роланд Хофер рассказал о деталях каждого этапа.
«Я прекрасно знаю Азербайджан, - говорит швейцарский специалист. - Ранее я несколько раз бывал на «Туре Азербайджана». У нас отличное сотрудничество с Федерацией велоспорта вашей страны.
Как вы знаете, велотур «Дорогая Шуша» будет состоять из пяти этапов. Первый этап - из Баку в Шемаху. Раньше велосипедисты стартовали этапом Баку – Исмаиллы, но сейчас в Исмаиллинском районе идет ремонт дорог. Поэтому мы выбрали Шемаху. В будущем Исмаиллы могут вернуться в список наших маршрутов.
Второй этап – Габала – Шеки – Габала. Очень интересный. Там свою роль сыграет спринт ближе к финишу.
В третий день участники отправятся из Габалы в Гянджу. Это равнинный этап, и ожидается очень интересная борьба на финише в центре Гянджи.
Четвертый этап – Гянджа - Гёйгёль. До старта мы возложим цветы к памятнику Гейдара Алиева в честь его 100-летия. Гёйгёль расположен в горной местности. Так что тоже будет интересно.
Ну и главное событие велотура – пятый этап. Из Бейлагана в Шушу. Это будет длинный горный этап. Финиш будет в прекрасном парке около отеля «Карабах». Я считаю, что до последнего этапа будет сложно назвать победителя. Думаю, что все определится именно в Шуше.
А дальше в Шуше будет организован прекрасный праздник, после чего мы вернемся в Баку и начнем подготовку к «Дорогой Шуше» 2024 года (улыбается)».
Говоря об участниках соревнования, Роланд Хофер сказал следующее:
«Да, в нашем соревновании пока не участвуют велосипедисты экстра-класса. Но, возможно, в будущем сможем пригласить такие команды. Мы движемся постепенно. Это лучше, чем начать резко, а потом взять и упасть.
Кто фавориты? Я говорил с представителями команды China Glory. У них есть велосипедист, который прекрасно чувствует себя на горных этапах. Конечно, верим в азербайджанских велосипедистов. Также могу отметить турецкую команду Sakarya».
Директор по маршрутам Эльчин Гахраманов, отвечая на вопрос о том, какие еще регионы Азербайджана можно задействовать в велотуре, заявил, что очень важна инфраструктура в данных районах.
«Важно, чтобы это были туристические места с достаточным количеством нормальных отелей, где можно разместить участников», - отметил он.
А Хофер добавил, что этапы не могут быть разбросаны по разным точкам страны, так как чем больше будет трансферов, тем сильнее будут уставать участники. «Поэтому для нас важно, чтобы финиш совпадал со стартом следующего этапа. Или как минимум был не очень далеко от него», - заключил швейцарец.