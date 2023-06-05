Соревнование категории 2.2, включенное в календарный план Международного союза велосипедистов (UCI), будет состоять из пяти этапов. Велотур стартует 7 июня в велопарке, расположенном в Сабаильском районе города Баку. На первом этапе велосипедисты преодолеют 150 км и пересекут финишную черту в Шемахинском районе. 8 июня спортсмены преодолеют 176,2 км по маршруту Габала - Шеки - Габала, 9 июня - 170 км от Габалы до центра Гянджи, 10 июня - 102,9 км от Гянджи до национального парка Гёйгёль, а 11 июня - 134,9 км от Бейлагана до Шуши. Всего в «Дорогой Шуше» примут участие более 100 велосипедистов из 16 команд, представляющих 14 стран.

Директор соревнования Роланд Хофер рассказал о деталях каждого этапа.

«Я прекрасно знаю Азербайджан, - говорит швейцарский специалист. - Ранее я несколько раз бывал на «Туре Азербайджана». У нас отличное сотрудничество с Федерацией велоспорта вашей страны.

Как вы знаете, велотур «Дорогая Шуша» будет состоять из пяти этапов. Первый этап - из Баку в Шемаху. Раньше велосипедисты стартовали этапом Баку – Исмаиллы, но сейчас в Исмаиллинском районе идет ремонт дорог. Поэтому мы выбрали Шемаху. В будущем Исмаиллы могут вернуться в список наших маршрутов.

Второй этап – Габала – Шеки – Габала. Очень интересный. Там свою роль сыграет спринт ближе к финишу.

В третий день участники отправятся из Габалы в Гянджу. Это равнинный этап, и ожидается очень интересная борьба на финише в центре Гянджи.

Четвертый этап – Гянджа - Гёйгёль. До старта мы возложим цветы к памятнику Гейдара Алиева в честь его 100-летия. Гёйгёль расположен в горной местности. Так что тоже будет интересно.

Ну и главное событие велотура – пятый этап. Из Бейлагана в Шушу. Это будет длинный горный этап. Финиш будет в прекрасном парке около отеля «Карабах». Я считаю, что до последнего этапа будет сложно назвать победителя. Думаю, что все определится именно в Шуше.

А дальше в Шуше будет организован прекрасный праздник, после чего мы вернемся в Баку и начнем подготовку к «Дорогой Шуше» 2024 года (улыбается)».