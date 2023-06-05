Во сколько обойдется восстановление Карабаха?

Власти Азербайджана из госбюджета в 2021-2022 гг. на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура выделили 6,4 млрд манатов, в 2023 году на эти нужды будет направлено свыше 5,2 млрд манатов. Об этом заявил министр финансов страны Самир Шарифов при обсуждении проекта поправок в госбюджете на 2023 год.

По его словам, в госбюджете на 2023 год первоначально было предусмотрено выделение 3 млрд манатов на реализацию проектов на освобожденных территориях, из которых за 5 месяцев использовано 60% предусмотренных средств.

Шарифов добавил, что поправки в госбюджете на 2023 год предусматривают дополнительно выделение 2,26 млрд манатов на финансирование проектов по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура. «Таким образом, общий объем финансирования из госбюджета в этом году на эти цели составит 5,26 млрд манатов», - подчеркнул министр финансов.