Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу бывшего председателя Наблюдательного совета Baku Steel Company Расима Мамедова.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Габиля Мамедова решение суда первой инстанции было изменено, срок ареста Расима Мамедова сокращен на 3 месяца.

Британская компания Baumant Sales LLP же подала апелляционную жалобу по части конфискованного у Мамедова имущества. Компания утверждает, что конфискация принадлежащей обвиняемому Baku Non Ferrous And Foundry Company затрагивает ее интересы. Дело в том, что Baumant Sales LLP выделила Baku Non Ferrous And Foundry Company кредит на 15 млн 689 тыс. долларов.

Суд счел данную жалобу необоснованной.

Напомним, Расим Мамедов был задержан сотрудниками СГБ. Бакинским судом по тяжким преступлениям он был признан виновным в хищении 185 миллионов манатов и приговорен к 14 годам лишения свободы. Кроме того, конфисковано его имущество на 70 миллионов.