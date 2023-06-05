В Армении недовольны Пашиняном

Представители внепарламентских сил, с которыми премьер-министр Армении Никол Пашинян периодически проводит встречи, недовольны форматом и считают их бессмысленными. Об этом пишет армянская газета "Жоховурд".

В частности, политические деятели недовольны тем, что глава Кабмина не прислушивается к их предложениям и не считается с их мнением. По этой причине большинство из них не хочет больше участвовать во встречах с Пашиняном.

Издание добавляет, что подобные обсуждения необходимы премьеру для создания в Армении видимости демократии.