Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:23

Плотина Каховской ГЭС в Херсонской области разрушилась из-за повреждений, идет затопление территории. Первые российские сообщения о ночном подрыве Каховской ГЭС сначала выглядели опровержениями не только, собственно, подрыва – в ряде случаев в них отрицалось вообще какое-либо ЧП: - Мэр Новой Каховки Леонтьев опроверг РИА Новости информацию о подрыве Каховской ГЭС: "Это бред! Все нормально, везде все нормально, я только что связывался по рации. Везде все нормально по городу, все тихо и спокойно" (РИА Новости, 06.06 мск).

- Плотина Каховской ГЭС в Херсонской области разрушилась из-за повреждений, идет затопление территорий. Об этом нам сообщил источник во властных структурах. "Ночью тихо было. Прилетов не было. Плотина не выдержала, одна опора рухнула, и пошло затопление", — сказал он (ТАСС, 06.45 мск). - Никакой критической опасности для Запорожской АЭС разрушение задвижек Каховской ГЭС пока не представляет, сообщил нам председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Также Рогов добавил, что подрыва на станции не было (ТАСС, 07.18). И только через несколько часов стало ясно, что речь идет о крупнейшей техногенной катастрофе в центре Европы за несколько последних десятилетий. К этому часу известно как минимум три важнейших обстоятельства. Во-первых, вода уже прошла половину пути, критически высокий уровень ожидается около 11 часов мск. Во-вторых, Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению, есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. И, наконец, в-третьих. Непосредственной угрозы ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции из-за разрушения Каховской ГЭС пока нет, заявляют в МАГАТЭ. Однако "пока" здесь ключевое слово. В настоящее время уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, а вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности.

По версии украинских властей, которая выглядит предпочтительнее, подрыв Каховской ГЭС осуществлен личным составом 1 батальона 205 мотострелковой бригады ВС РФ. Что верифицируется с сообщениями, поступавшими из этого района в последние несколько месяцев. В то же время оккупационная "администрация" Новой Каховки заявила, что удар по ГЭС был нанесен украинскими военными, предположительно, из РСЗО "Ольха". Излишне говорить о том, что это полностью противоречит заявлениям российских чиновников, сделанных всего несколько часов назад. Печально знаменитое теперь уже: "Я только что связывался по рации. Везде все нормально по городу, все тихо и спокойно". Но даже сейчас, когда всем ясна очевидность наступившей, а по пессимистическим прогнозам – еще только наступающей, техногенной катастрофы, российские власти пытаются убедить, что ничего страшного не произошло. Сложнейшие сооружения инфраструктуры, в которые вложены миллионы часов человеческого труда, совершенно не терпят, когда вокруг них начинаются игры людей с одной извилиной, да и та от фуражки или каски, и их гражданских братьев по разуму. Ведь Каховская ГЭС – это не только водообеспечение Запорожской АЭС, но и водоснабжение Крыма. Север полуострова получал воду, источником которой были ирригационные сооружения, питающиеся водой Каховского водохранилища. Собственно, это водохранилище и было построено в 1958 году. Да и сам Северо-Крымский канал начинается в Новой Каховке.