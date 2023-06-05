Россия сказала: после нас хоть потоп! Что будет с Крымом? горячая тема
Плотина Каховской ГЭС в Херсонской области разрушилась из-за повреждений, идет затопление территории.
Первые российские сообщения о ночном подрыве Каховской ГЭС сначала выглядели опровержениями не только, собственно, подрыва – в ряде случаев в них отрицалось вообще какое-либо ЧП:
- Мэр Новой Каховки Леонтьев опроверг РИА Новости информацию о подрыве Каховской ГЭС: "Это бред! Все нормально, везде все нормально, я только что связывался по рации. Везде все нормально по городу, все тихо и спокойно" (РИА Новости, 06.06 мск).
- Плотина Каховской ГЭС в Херсонской области разрушилась из-за повреждений, идет затопление территорий. Об этом нам сообщил источник во властных структурах. "Ночью тихо было. Прилетов не было. Плотина не выдержала, одна опора рухнула, и пошло затопление", — сказал он (ТАСС, 06.45 мск).
- Никакой критической опасности для Запорожской АЭС разрушение задвижек Каховской ГЭС пока не представляет, сообщил нам председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Также Рогов добавил, что подрыва на станции не было (ТАСС, 07.18).
И только через несколько часов стало ясно, что речь идет о крупнейшей техногенной катастрофе в центре Европы за несколько последних десятилетий. К этому часу известно как минимум три важнейших обстоятельства. Во-первых, вода уже прошла половину пути, критически высокий уровень ожидается около 11 часов мск.
Во-вторых, Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению, есть угроза затопления до 80 населенных пунктов.
И, наконец, в-третьих. Непосредственной угрозы ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции из-за разрушения Каховской ГЭС пока нет, заявляют в МАГАТЭ. Однако "пока" здесь ключевое слово. В настоящее время уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, а вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности.
По версии украинских властей, которая выглядит предпочтительнее, подрыв Каховской ГЭС осуществлен личным составом 1 батальона 205 мотострелковой бригады ВС РФ. Что верифицируется с сообщениями, поступавшими из этого района в последние несколько месяцев.
В то же время оккупационная "администрация" Новой Каховки заявила, что удар по ГЭС был нанесен украинскими военными, предположительно, из РСЗО "Ольха". Излишне говорить о том, что это полностью противоречит заявлениям российских чиновников, сделанных всего несколько часов назад. Печально знаменитое теперь уже: "Я только что связывался по рации. Везде все нормально по городу, все тихо и спокойно".
Но даже сейчас, когда всем ясна очевидность наступившей, а по пессимистическим прогнозам – еще только наступающей, техногенной катастрофы, российские власти пытаются убедить, что ничего страшного не произошло.
Сложнейшие сооружения инфраструктуры, в которые вложены миллионы часов человеческого труда, совершенно не терпят, когда вокруг них начинаются игры людей с одной извилиной, да и та от фуражки или каски, и их гражданских братьев по разуму.
Ведь Каховская ГЭС – это не только водообеспечение Запорожской АЭС, но и водоснабжение Крыма. Север полуострова получал воду, источником которой были ирригационные сооружения, питающиеся водой Каховского водохранилища. Собственно, это водохранилище и было построено в 1958 году. Да и сам Северо-Крымский канал начинается в Новой Каховке.
"В Крыму проживает 2,5 млн человек. [Власти Украины] взяли и воду отрубили. Войскам пришлось зайти и воду открыть в Крым. Вот как пример логики наших действий. Не сделали бы вот этого действия - не было бы других", - так 14 октября 2022 года Владимир Путин, находясь в Астане, в очередной раз объяснял, почему война идет по плану, а российские войска делают все грамотно.
Примерно так же в то время и глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов объяснял одну из целей развязанной войны. А сенатор "от Крыма" Ольга Ковитиди направо и налево раздавала интервью о том, что скоро на полуострове, как в советские времена, будут выращивать в товарных количествах рис и кукурузу.
Теперь вся эта "путинская рать" начинает объяснять, что на водоснабжении Крыма произошедшая катастрофа никак не скажется, что водохранилища на полуострове заполнены на 146%. А вода в этих водохранилищах откуда берется, голуби вы звездоголовые? Не из Северокрымского ли канала?
Логика взрыва Каховской ГЭС – она из логики рубки сука, на котором сидишь. Или на уровне российских Z-патриотов: "Назло укропам без воды останемся". Дикая, в общем, логика. Никакая. Не поддающаяся разуму. Но вполне в стиле "после нас хоть потоп. И если Украина не с нами, то пусть не достается никому".