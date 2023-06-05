Повлияет ли подрыв Каховской ГЭС на наступление Украины?

Подрыв плотины Каховской ГЭС может внести коррективы в планы украинского контрнаступления, но скорее усилит желание освободить оккупированные территории. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Breakfast Show.

«Я думаю, что коррективы [в планы контрнаступления] в любом случае будут внесены, но они всегда вносятся во время масштабных действий. Но принципиально это только обострит желание ускорить деоккупацию», — сказал Подоляк.

По его словам, есть три мотива, которыми могли руководствоваться российские власти, принимая решение подорвать плотину. По мнению Подоляка, целью могло быть напугать общественное мнение Запада, чтобы остановить помощь Украине, повлиять на наступательные действия украинских сил и воздействовать психологически на российское общество, чтобы показать, что инициатива до сих пор на стороне России.

«Мы всегда пытаемся найти рациональное объяснение поступкам [российских] политических элит. Они находятся в аффективном состоянии, и они ориентированы не на принятие конструктивных решений. И вот у них решение, как остановить, как сбить [контрнаступление]», — добавил Подоляк.