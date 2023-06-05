Как долго продлится нестабильная погода?

По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов на 09:00 6 июня в течение прошедших суток на территории Азербайджана местами наблюдались грозы и ливни. Об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

Как отметила Мамедова, преобладал северо-западный ветер, местами усиливающийся до 23-25 метров в секунду в Баку и на Апшеронском полуострове. По данным станции «Нефтяные камни», высота волн в Каспийском море достигала 2,4 метра. Максимальная температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове 5 июня составила 33 градуса, в Нахчыванской Автономной Республике – 36°, в горных районах – 26°, в высокогорье – 15°, в равнинных районах – 34°.

По ее словам, наблюдаемая в стране нестабильная погода с осадками сохранится до утра 9 июня.

«Местами ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Западный ветер в некоторых местах усилится. В связи с ожидаемыми осадками повысится водность в реках, на ряде горных рек прогнозируются кратковременные паводки», - отметила Мамедова.