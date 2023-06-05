В России пропали жена и сын дипломата из КНДР ФОТО
В российском Владивостоке пропали члены семьи представителя генерального консульства Северной Кореи Цой Ён Нама. Заявление о пропаже родственников подал 62-летний дипломат.
Утром 4 июня его жена - 43-летняя Ким Кум Сун и 15-летний сын Пак Квон Чжу сели в такси на территории генконсульства КНДР. Больше их никто не видел. На связь они также не выходят, их мобильные телефоны недоступны.
Полиция нашла таксиста, который подвозил женщину с сыном. Мужчина рассказал, что высадил их у здания на одной из улиц. Запись с камер наблюдения подтвердила его слова. Пропавших ищут.