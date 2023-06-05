Врач рассказал, как распознать заболевания щитовидки
Специалист-эксперт Минздрава, детский эндокринолог Азад Акберзаде в опубликованном на официальном сайте Минздрава интервью рассказал об одном из ключевых органов - щитовидной железе.
Как отметил Акберзаде, прежде всего щитовидная железа — важнейший орган, ответственный за нормализацию обмена веществ и работу различных систем организма. Многие процессы от скорости обмена веществ до развития нервной системы регулируются выделяемыми ею гормонами. В научной литературе щитовидную железу также называют тиреоидной железой. Это небольшой орган, расположенный в области шеи под гортанью и перед трахеей.
К сожалению, дети так же, как и взрослые сталкиваются с заболеваниями щитовидки: «Эти заболевания могут быть связаны как с гипофункцией, так и с гиперактивностью железы, а также узлов в щитовидной железе. Заболевания щитовидной железы могут быть врожденными, приобретенными, временными или постоянными. В некоторых случаях заболевания щитовидной железы встречаются и у новорожденных. Особое значение имеет врожденный гипотиреоз, который представляет собой дефицит гормонов щитовидной железы. Если врач вовремя не выявит это заболевание, то в развитии нервной системы ребенка могут возникнуть определенные проблемы. Однако при своевременном лечении ребенок может нормально завершить свое развитие».
По словам врача, заболевания щитовидной железы встречаются практически во всех возрастных группах. Но особенно актуально это в детском и подростковом возрасте. Наряду с другими физиологическими проблемами, возникающими в этот период, следует вовремя выявить заболевание, правильно распознав и изучив симптомы, и своевременно начать лечение.
«При заболеваниях щитовидной железы можно наблюдать такие симптомы, как: задержка роста и развития; быстрая утомляемость; сонливость; плохая успеваемость в школе; задержка психического развития ребенка; припухлость и боль в шее; хриплый голос, запоры; пупочная грыжа; сухость кожи; сеченые и безжизненные волосы; выпадение волос и др. Эти симптомы могут оказаться признаками гипотиреоза (дефицит тиреоидных гормонов). И наоборот, при повышенном содержании в крови гормонов щитовидной железы (гипертиреоз, диффузный токсический зоб) проявляются такие симптомы, как: учащенное сердцебиение; постоянная нервозность и беспокойство; дрожь в руках; отечность глаз; теплая влажная кожа; потеря веса, несмотря на повышенный аппетит; диарея; проблемы всасывания питательных веществ и др.», - сказал Акберзаде.
Отвечая на вопрос о том, в каких случаях детям может потребоваться хирургическое вмешательство, врач отметил, что далеко не всегда, особенно в случаях недостаточной активности щитовидной железы, есть необходимость в хирургическом вмешательстве. По его словам, операцию в основном проводят при злокачественной опухоли щитовидной железы (заболевание, возникающее при аномальном росте клеток внутри железы) и при диффузном токсическом зобе, не поддающийся консервативному лечению тиреостатическими препаратами. В это время возникает тиреоидная недостаточность, поскольку удаляется практически вся щитовидная железа. В таких случаях пациенты принимают лекарственные средства с гормонами щитовидной железы. То есть хирургическое вмешательство не означает, что ребенок не будет принимать соответствующие лекарственные препараты.
«Хочу отметить, что биопсия (малоинвазивная процедура, которая не вредит здоровью и самочувствию ребенка) - один из самых точных методов обследования. В частности, этот метод следует использовать для уточнения подозрительных новообразований щитовидной железы. В это время проводится биопсия под контролем УЗИ – малоинвазивная манипуляция, которая предполагает забор клеток или фрагмента ткани у пациента с целью определения злокачественности или доброкачественности выявленных новообразований. Хочу отметить, что если не выявить природу этих новообразований с помощью тонкоигольной аспирационной биопсии щитовидной железы (забор клеток из какой-либо части щитовидной железы с помощью тонкой иглы с целью последующего изучения их под микроскопом) и отсрочить диагностику, то это может привести к развитию и обострению заболевания», - добавил Акберзаде.
Говоря о том, насколько взаимосвязаны дефицит йода и патология щитовидной железы, Акберзаде сказал, что основная роль йода заключается в синтезе тиреоидных гормонов щитовидной железы – веществ, отвечающих за большинство обменных процессов. Йод – незаменимый «строительный материал» для гормонов щитовидной железы. При его недостатке щитовидная железа постепенно увеличивается в размерах, пытаясь захватить из крови как можно больше йода, чтобы продолжить производить необходимое организму количество гормонов. Дефицит йода означает дефицит щитовидной железы. Некоторые регионы нашей страны относятся к эндемическим йоддефицитным территориям. Несмотря на то, что йод очень важный для нормального роста и развития человека микроэлемент, однако это не значит, что его следует принимать бесконтрольно. Иначе это может привести к развитию неблагоприятных побочных эффектов.
Как отметил детский эндокринолог, для поддержания нормального состояния щитовидной железы, а также ее лечения необходимо придерживаться некоторых рекомендаций. В первую очередь, больным рекомендуется придерживаться определенного питания: употреблять морепродукты и все продукты, содержащие йод; обычную соль следует заменить на йодированную; для лучшего усваивания йода включить в рацион селенсодержащие продукты или пищевые добавки с селеном.
«Профилактика рака щитовидной железы, а также диффузного зоба щитовидной железы начинается с правильного питания и отказа от вредных привычек. Причиной токсического зоба во многих случаях служит стресс и неправильный образ жизни», - заключил врач.