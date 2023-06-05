Врач рассказал, как распознать заболевания щитовидки

По словам врача, заболевания щитовидной железы встречаются практически во всех возрастных группах. Но особенно актуально это в детском и подростковом возрасте. Наряду с другими физиологическими проблемами, возникающими в этот период, следует вовремя выявить заболевание, правильно распознав и изучив симптомы, и своевременно начать лечение.

К сожалению, дети так же, как и взрослые сталкиваются с заболеваниями щитовидки: «Эти заболевания могут быть связаны как с гипофункцией, так и с гиперактивностью железы, а также узлов в щитовидной железе. Заболевания щитовидной железы могут быть врожденными, приобретенными, временными или постоянными. В некоторых случаях заболевания щитовидной железы встречаются и у новорожденных. Особое значение имеет врожденный гипотиреоз, который представляет собой дефицит гормонов щитовидной железы. Если врач вовремя не выявит это заболевание, то в развитии нервной системы ребенка могут возникнуть определенные проблемы. Однако при своевременном лечении ребенок может нормально завершить свое развитие».

Как отметил Акберзаде, прежде всего щитовидная железа — важнейший орган, ответственный за нормализацию обмена веществ и работу различных систем организма. Многие процессы от скорости обмена веществ до развития нервной системы регулируются выделяемыми ею гормонами. В научной литературе щитовидную железу также называют тиреоидной железой. Это небольшой орган, расположенный в области шеи под гортанью и перед трахеей.

«При заболеваниях щитовидной железы можно наблюдать такие симптомы, как: задержка роста и развития; быстрая утомляемость; сонливость; плохая успеваемость в школе; задержка психического развития ребенка; припухлость и боль в шее; хриплый голос, запоры; пупочная грыжа; сухость кожи; сеченые и безжизненные волосы; выпадение волос и др. Эти симптомы могут оказаться признаками гипотиреоза (дефицит тиреоидных гормонов). И наоборот, при повышенном содержании в крови гормонов щитовидной железы (гипертиреоз, диффузный токсический зоб) проявляются такие симптомы, как: учащенное сердцебиение; постоянная нервозность и беспокойство; дрожь в руках; отечность глаз; теплая влажная кожа; потеря веса, несмотря на повышенный аппетит; диарея; проблемы всасывания питательных веществ и др.», - сказал Акберзаде.

Отвечая на вопрос о том, в каких случаях детям может потребоваться хирургическое вмешательство, врач отметил, что далеко не всегда, особенно в случаях недостаточной активности щитовидной железы, есть необходимость в хирургическом вмешательстве. По его словам, операцию в основном проводят при злокачественной опухоли щитовидной железы (заболевание, возникающее при аномальном росте клеток внутри железы) и при диффузном токсическом зобе, не поддающийся консервативному лечению тиреостатическими препаратами. В это время возникает тиреоидная недостаточность, поскольку удаляется практически вся щитовидная железа. В таких случаях пациенты принимают лекарственные средства с гормонами щитовидной железы. То есть хирургическое вмешательство не означает, что ребенок не будет принимать соответствующие лекарственные препараты.

«Хочу отметить, что биопсия (малоинвазивная процедура, которая не вредит здоровью и самочувствию ребенка) - один из самых точных методов обследования. В частности, этот метод следует использовать для уточнения подозрительных новообразований щитовидной железы. В это время проводится биопсия под контролем УЗИ – малоинвазивная манипуляция, которая предполагает забор клеток или фрагмента ткани у пациента с целью определения злокачественности или доброкачественности выявленных новообразований. Хочу отметить, что если не выявить природу этих новообразований с помощью тонкоигольной аспирационной биопсии щитовидной железы (забор клеток из какой-либо части щитовидной железы с помощью тонкой иглы с целью последующего изучения их под микроскопом) и отсрочить диагностику, то это может привести к развитию и обострению заболевания», - добавил Акберзаде.

Говоря о том, насколько взаимосвязаны дефицит йода и патология щитовидной железы, Акберзаде сказал, что основная роль йода заключается в синтезе тиреоидных гормонов щитовидной железы – веществ, отвечающих за большинство обменных процессов. Йод – незаменимый «строительный материал» для гормонов щитовидной железы. При его недостатке щитовидная железа постепенно увеличивается в размерах, пытаясь захватить из крови как можно больше йода, чтобы продолжить производить необходимое организму количество гормонов. Дефицит йода означает дефицит щитовидной железы. Некоторые регионы нашей страны относятся к эндемическим йоддефицитным территориям. Несмотря на то, что йод очень важный для нормального роста и развития человека микроэлемент, однако это не значит, что его следует принимать бесконтрольно. Иначе это может привести к развитию неблагоприятных побочных эффектов.

Как отметил детский эндокринолог, для поддержания нормального состояния щитовидной железы, а также ее лечения необходимо придерживаться некоторых рекомендаций. В первую очередь, больным рекомендуется придерживаться определенного питания: употреблять морепродукты и все продукты, содержащие йод; обычную соль следует заменить на йодированную; для лучшего усваивания йода включить в рацион селенсодержащие продукты или пищевые добавки с селеном.

«Профилактика рака щитовидной железы, а также диффузного зоба щитовидной железы начинается с правильного питания и отказа от вредных привычек. Причиной токсического зоба во многих случаях служит стресс и неправильный образ жизни», - заключил врач.