В Гяндже будут судить убийцу сестры

Завершилось предварительное следствие по делу 31-летнего жителя Шамкирского района Шаига Шарифли, обвиняемого в убийстве своей сестры.

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Гянджинский суд по тяжким преступлениям. Дело будет рассматривать судья Дадаш Иманов. Дата подготовительного заседания суда пока не назначена.

Отметим, что инцидент произошел 4 февраля этого года в селе Сабиркенд Шамкирского района. В Шамкирский районный отдел полиции поступила информация об убийстве жительницы села, матери двоих детей Ганиры Шарифовой (1995 г.р.). На место происшествия прибыли полиция и районная прокуратура, которые провели соответствующие следственные действия. В ходе предварительного расследования выяснилось, что убийство совершил брат убитой Шаиг Шарифли (1992 г.р.). Ему предъявили обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство).