Сербия готова продавать оружие Украине и не поможет России
Президент Сербии Александр Вучич не возражает против поставок сербских вооружений Украине. Одновременно Сербия не намерена помогать России обходить западные санкции, реэкспортируя запрещенные товары, пишет Financial Times.
Как сказал Вучич в интервью газете, ему известно, что выпускаемые в Сербии боеприпасы и оружие через посредников попадают в Украину: «Возможно ли, что такое происходит? Не сомневаюсь, что такое может происходить. Но какая у нас альтернатива? Не производить его [оружие]? Не продавать?»
На вопрос FT о том, были ли поставки оружия Украине осознанным шагом с целью заручиться поддержкой западных стран в косовском вопросе, Вучич ответил, что Белград старается идти «нейтральным путем». Но добавил: «Я не дурак. Я знаю, что некоторое оружие может попадать в Украину».
Президент признал, что его правительству приходится балансировать, но помогать России в войне, которую та ведет, оно не собирается. «Мы присоединились ко всем резолюциям ООН», – сказал Вучич, имея в виду принятые организацией документы, осуждающие российское вторжение. «Помогать России Белград не будет и экономически, - дал понять президент. - Мы присоединились к запрету на реэкспорт товаров, таких как [технологии] двойного назначения для дронов. Мы не станем центром реэкспорта чего-либо в Россию».