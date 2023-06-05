Сербия готова продавать оружие Украине и не поможет России

Как сказал Вучич в интервью газете, ему известно, что выпускаемые в Сербии боеприпасы и оружие через посредников попадают в Украину: «Возможно ли, что такое происходит? Не сомневаюсь, что такое может происходить. Но какая у нас альтернатива? Не производить его [оружие]? Не продавать?»

На вопрос FT о том, были ли поставки оружия Украине осознанным шагом с целью заручиться поддержкой западных стран в косовском вопросе, Вучич ответил, что Белград старается идти «нейтральным путем». Но добавил: «Я не дурак. Я знаю, что некоторое оружие может попадать в Украину».

Президент признал, что его правительству приходится балансировать, но помогать России в войне, которую та ведет, оно не собирается. «Мы присоединились ко всем резолюциям ООН», – сказал Вучич, имея в виду принятые организацией документы, осуждающие российское вторжение. «Помогать России Белград не будет и экономически, - дал понять президент. - Мы присоединились к запрету на реэкспорт товаров, таких как [технологии] двойного назначения для дронов. Мы не станем центром реэкспорта чего-либо в Россию».