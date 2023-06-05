В Кремле сделали заявление по подрыву Каховской ГЭС. Ответ Киева Обновлено 15:55
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления Кремля о том, что дамбу в Новой Каховке взорвала Украина.
"Уже больше года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне (обстрелами) физически нереально. Она была заминирована. Заминирована именно русскими военными и взорвана ими", - заявил Зеленский.
* * * 14:13
Россия решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Президент России Владимир Путин получает доклады по линии Минобороны и других служб о том, что творится вокруг Каховской ГЭС. Здесь мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о "преднамеренной диверсии украинской стороны", - сказал представитель Кремля.