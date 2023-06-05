Жители пожаловались на дым от завода. Начальника оштрафовали

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана на основании жалоб граждан определило, что асфальтобетонный завод в поселке Балаханы Сабунчинского района Баку загрязняет атмосферу.

Как сообщили haqqin.az в министерстве, в ходе исследовательских и измерительных работ, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности и группы мониторинга загрязнения окружающей среды, выяснилось, что выбросы вредных веществ в атмосферу превышают норму из-за отсутствия технического обслуживания очистных сооружений на заводе, принадлежащем ООО «Управление эксплуатации дорог специального назначения №15».

В связи с этим на начальника завода Мусу Джабиева был составлен протокол, его оштрафовали как должностное лицо. Джабиеву дано указание обеспечить соответствие технических показателей очистных сооружений на заводе нормам и предотвратить загрязнение воздуха.