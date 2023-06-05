Ужесточено наказание водителям-наркоманам

Согласно поправке в Кодекс об административных проступках, при перевозке пассажиров в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под воздействием психотропных или других сильнодействующих веществ водители без права на управление такими транспортными средствами будут подвергаться административному аресту на срок от одного до трех месяцев.

В Азербайджане управляющие общественным транспортом под воздействием наркотиков без водительских прав будут заключаться под стражу.

Кроме того, в Азербайджане увеличились штрафы за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Управление транспортным средством лицом, имеющим право управления транспортным средством, в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или иных сильнодействующих веществ, влечет наложение штрафа в размере 600 манатов либо ограничение права на управление транспортным средством сроком от шести месяцев до одного года.

Повторное же совершение лицом, получившим административное взыскание, проступка, в течение года со дня вступления в силу постановления о наложении административного взыскания, влечет наложение штрафа в размере 800 манатов с ограничением права на управление транспортным средством сроком на два года либо с учетом обстоятельств дела и личности совершившего нарушение применяется административный арест сроком от пятнадцати дней до одного месяца с ограничением права на управление транспортным средством сроком на два года.

Проект поправок был вынесен на голосование в Милли Меджлисе и принят в первом чтении.