Обыски в квартирах Бахтияра Гаджиева, его родственников и друзей

«В решении суда об обыске-изъятии указано, что следствие будет искать документы и компьютер. Есть вопросы, которые вызвали недовольство защиты, и мы предпримем соответствующие правовые шаги», - сказал агентству адвокат Джавад Джавадов.

В квартире оппозиционера Бахтияра Гаджиева в Баку, а также в домах его родителей в Гяндже и брата в городе Гёйгёль были проведены обыски. Агентство Turan сообщает, что из квартиры Гаджиева были изъяты компьютер и документы.

По его словам, пока Бахтияру Гаджиеву нового обвинения не предъявлено.

Другой адвокат Эльчин Садыгов, считает, что обыски проводились в связи с правозащитной деятельностью Гаджиева. По его словам, обыски санкционировал судья Хатаинского района Баку Фуад Ахундов.

Брат активиста Вугар Гаджиев сообщил Turan, что сегодня утром были проведены обыски в его доме в городе Гёйгёль и у их родителей в Гяндже. «В моем доме обыск шел два часа. Искали связанные с Бахтияром документы, диски, флеш-карты. Я сказал, что у меня ничего подобного нет. После этого они забрали диски с нашими семейными фото и бумажную фотографию Бахтияра с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон, снятую в Баку в 2011 году», - сказал Вугар Гаджиев.

Также проводился обыск в квартире друга Гаджиева Раиля Аббасова в Баку.

В пресс-службе МВД сказали, что «обыск в квартире по месту проживания Бахтияра Гаджиева проводится в рамках следственных действий по уголовному делу».