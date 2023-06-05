Гарибашвили прогнозирует поражение оппозиции на выборах

Оппозиция проиграет на предстоящих парламентских выборах в Грузии. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, комментируя предложение председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили к небольшим партиям о сотрудничестве для преодоления 5%-го барьера.

"Я вижу перспективу, что оппозиция еще раз и жестко потерпит поражение на выборах 2024 года. Я не хочу комментировать действия несерьезных людей, вы упомянули Хабеишвили и других", - заявил премьер, отметив, что эти люди просто являются обычной маргинализированной силой, у которой нет никакой повестки дня.

По словам Гарибашвили, выступления представителей "Нацдвижения" лишены всякого содержания: "Они не могут предложить нашей общественности, нашему народу какое-то альтернативное мнение".

Хабеишвили заявил на днях, что оппозиция должна говорить о коалиции с "Нацдвижением". Кроме того, он пообещал помочь оппозиционным партиям набрать проходной 5%-ный барьер на предстоящих парламентских выборах. Они пройдут в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.