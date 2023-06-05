МАГАТЭ об угрозе для Запорожской АЭС

Подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области Украины не угрожает Запорожской АЭС, однако со временем может привести к проблемам в системе водяного охлаждения станции. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Как отметил Гросси, сотрудники МАГАТЭ на атомной станции проинформированы о том, что подрыв плотины в Новой Каховке приводит к снижению воды в водохранилище примерно на 5 см/час.

"Отсутствие воды в основных системах водяного охлаждения в течение длительного времени может привести к расплавлению топлива и выходу из строя аварийных дизель-генераторов. Однако наша текущая оценка состоит в том, что непосредственной угрозы для безопасности станции нет", - подчеркнул Гросси.