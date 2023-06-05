Премьер Грузии призвал к переговорам из-за подрыва Каховской ГЭС

"Это одно из последствий той грубой и разрушительной войны, которую Россия ведет в Украине. Это не ново. Вас удивил взрыв на Каховской ГЭС, но на сегодня разрушено 20% территории Украины, города, села сровнены с землей", – сказал Гарибашвили.

Грузинский премьер считает, что стороны должны сесть и обсудить окончание войны.



"Я считаю, что все должны приложить усилия, чтобы они сели за стол переговоров и начали мирный переговорный процесс. Альтернативы этому нет. Убийство людей должно быть остановлено, такова наша позиция", – утверждает Гарибашвили.