Меморандум о взаимопонимании был подписан заместителем министра энергетики Азербайджана Эльнуром Солтановым и главным исполнительным директором Nobel Energy Вугаром Самадли в рамках специального мероприятия "Зеленый энергетический потенциал Нахчывана и Восточного Зангезура", которое состоялось 3 июня в Нахчыване.

Nobel Energy, входящая в состав NEQSOL Holding, и Министерство энергетики Азербайджана подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству солнечной электростанции мощностью 400 МВт в Нахчыване, экспорту производимой энергии в Турцию, а также частично местному использованию. Это сотрудничество играет важную роль в продвижении решений в области устойчивой энергетики и управлении вопросами охраны окружающей среды.

Меморандум отражает общую приверженность использованию потенциала возобновляемых источников энергии для стимулирования экономического роста и устойчивого развития. Солнечная электростанция будет использовать передовые солнечные технологии для производства чистой и надежной электроэнергии. Используя богатые солнечные ресурсы региона, проект призван внести вклад в национальную энергосистему Турции, а также в местное энергоснабжение.

"Этот Меморандум отражает нашу стратегию трансформации, которая направлена на то, чтобы стать частью решений, помогающих всем заинтересованным сторонам получать доступную и надежную энергию, снижая при этом воздействие на окружающую среду. Он отражает наше общее обязательство с правительством использовать потенциал возобновляемых источников энергии для поддержки экономического роста и устойчивого развития.

Мы с нетерпением ждем следующих шагов на нашем пути, которые направлены на поддержку устойчивого развития, создание новых возможностей и оказание долгосрочного положительного влияния. Будущее таит в себе огромный потенциал, и мы с нетерпением ждем вступления на этот преобразующий путь. Я выражаю свою благодарность правительству за оказанное доверие и возможность осуществлять этот значительный проект", - сказал Вугар Самадли.

Этот Меморандум представляет собой значительный шаг вперед на пути более экологически чистого и устойчивого будущего. Nobel Energy рада возможностям, которые открываются благодаря этому Меморандуму, он, как ожидается, внесет вклад в общий энергетический переход в стране к построению более зеленого будущего, и полностью соответствует стратегии трансформации компании, направленной на предоставление решений для удовлетворения меняющихся энергетических потребностей нашего мира.