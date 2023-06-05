Госпереворот со многими неизвестными горячая тема
По поводу происходящих в Бишкеке массовых арестов достоверно известно лишь то, что толком ничего не известно. Обстановка в городе сравнительно спокойная, военных патрулей, обычных в таких случаях, по сообщению местных источников, не наблюдается. Всю операцию ведет Государственный комитет национальной безопасности, который хранит упорное молчание по поводу происходящего, отказываясь от любых комментариев по поводу проходящей в республике операции, истинном числе задержанных и деталях готовившегося государственного переворота. Впрочем, молчат как местные СМИ, так и ведущие информационные агентства региона.
Ближе к концу вчерашнего дня просочилась только одна фамилия человека, которому будет предъявлено обвинение в подготовке государственного переворота, – 58-летний лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, бывший госсекретарь и спикер парламента, дважды выставлявший свою кандидатуру на президентских выборах в республике.
В некоторых кругах его уже поспешили объявить «пророссийским политиком», что является явным преувеличением. Из хорошо информированных источников достоверно известно, что в 2020 году сотрудники Мадумарова пытались установить связь с Москвой, предлагая ей сотрудничество, но Москва это предложение попросту проигнорировала. В силу своей традиционной политики «не вести никакого диалога ни с кем, кроме официальных властей».
Политика, конечно, весьма близорукая и бездарная, как и многое из того, что Москва делает в Центральной Азии, и не только там, но тут уж что есть, то есть. И хотя устраивать государственные перевороты является своего рода фирменным почерком кыргызстанских элит, а большинство из шести президентов страны приходили к власти именно таким путем, «снося» организованными беспорядками своих предшественников, вряд ли Мадумаров намеревался сделать именно это.
Кстати, еще 31 мая генеральная прокуратура Кыргызстана предъявила ему обвинения по статьям 36 «Приготовление к преступлению», 278 «Массовые беспорядки», 326 «Насильственный захват власти» и 338 «Превышение власти» Уголовного кодекса КР.
Это событие сам Мадумаров прокомментировал следующим образом: «Мне предъявляют массовые беспорядки. Есть Всевышний, от ответственности перед ним никто не сбежит. Я спросил, какие ко мне претензии? Я воздуха много вдыхаю, воды много пью или много пешком хожу по Бишкеку? Они говорят о насильственном захвате власти. Я сколько раз говорил, что даже если они откроют двери и потащат меня, не пойду туда. А как тогда предъявляют захват власти?»
То есть массовые аресты в Бишкеке начались через четыре дня после предъявления главному подозреваемому обвинений. Как такое возможно? Да за этот срок любой заговорщик успеет предупредить своих сообщников: «Ребята, мы под колпаком, уничтожаем все следы и ложимся на дно».
И здесь самое время вспомнить еще одну фирменную «фишку» кыргызстанских политических элит – проведение «оздоровительных» процедур в виде лишения свободы неудобных деятелей. Между прочим, точно таким же образом был отодвинут от политики и нынешний, шестой президент Жапаров, проведший несколько лет в колонии.
А Мадумаров известен своим резко критическим отношением к нынешней власти в Бишкеке. И знающие люди в кыргызстанском политикуме уже давно говорили о том, что правящий в республике дуэт в лице президента Жапарова и главы ГКНБ Ташиева откровенно устал от его критических заявлений. И хотя массовой поддержки у Мадумарова нет - на последних парламентских выборах его партия получила лишь 6 мест в Жогорку Кенеше, какая уж тут «организация массовых беспорядков» - слушать постоянную, пусть и обоснованную критику в свой адрес власти вряд ли понравится. И договориться с Мадумаровым невозможно - проще посадить.
Остается только узнать, насколько доказательными будут аргументы обвинения. И здесь масштабные аресты – тоже в строку. Чем больше задержанных, тем выше вероятность того, что среди них найдутся те, кто пойдут на «сотрудничество со следствием» и дадут нужные показания.
Впрочем, это еще предстоит узнать. Анонсированная властями Кыргызстана «попытка переворота» пока еще остается «вещью со многими неизвестными». На полноценную попытку подготовки к реальному захвату власти она пока явно «не тянет». Но ведь это совершенно не означает, что ее нельзя до этого состояния «натянуть». В конце концов, по нынешним временам натягивание совы на глобус стало таким распространенным трюком, что удивляться уже ничему не приходится.