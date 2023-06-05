Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 16:41

По поводу происходящих в Бишкеке массовых арестов достоверно известно лишь то, что толком ничего не известно. Обстановка в городе сравнительно спокойная, военных патрулей, обычных в таких случаях, по сообщению местных источников, не наблюдается. Всю операцию ведет Государственный комитет национальной безопасности, который хранит упорное молчание по поводу происходящего, отказываясь от любых комментариев по поводу проходящей в республике операции, истинном числе задержанных и деталях готовившегося государственного переворота. Впрочем, молчат как местные СМИ, так и ведущие информационные агентства региона. Ближе к концу вчерашнего дня просочилась только одна фамилия человека, которому будет предъявлено обвинение в подготовке государственного переворота, – 58-летний лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, бывший госсекретарь и спикер парламента, дважды выставлявший свою кандидатуру на президентских выборах в республике.



В некоторых кругах его уже поспешили объявить «пророссийским политиком», что является явным преувеличением. Из хорошо информированных источников достоверно известно, что в 2020 году сотрудники Мадумарова пытались установить связь с Москвой, предлагая ей сотрудничество, но Москва это предложение попросту проигнорировала. В силу своей традиционной политики «не вести никакого диалога ни с кем, кроме официальных властей». Политика, конечно, весьма близорукая и бездарная, как и многое из того, что Москва делает в Центральной Азии, и не только там, но тут уж что есть, то есть. И хотя устраивать государственные перевороты является своего рода фирменным почерком кыргызстанских элит, а большинство из шести президентов страны приходили к власти именно таким путем, «снося» организованными беспорядками своих предшественников, вряд ли Мадумаров намеревался сделать именно это. Кстати, еще 31 мая генеральная прокуратура Кыргызстана предъявила ему обвинения по статьям 36 «Приготовление к преступлению», 278 «Массовые беспорядки», 326 «Насильственный захват власти» и 338 «Превышение власти» Уголовного кодекса КР. Это событие сам Мадумаров прокомментировал следующим образом: «Мне предъявляют массовые беспорядки. Есть Всевышний, от ответственности перед ним никто не сбежит. Я спросил, какие ко мне претензии? Я воздуха много вдыхаю, воды много пью или много пешком хожу по Бишкеку? Они говорят о насильственном захвате власти. Я сколько раз говорил, что даже если они откроют двери и потащат меня, не пойду туда. А как тогда предъявляют захват власти?»