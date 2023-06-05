Пашинян и Клаар обсудили выполнение договоренностей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара.
Собеседники обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на трехсторонних и пятисторонних встречах, состоявшихся в Брюсселе и Кишиневе. Премьер-министр Пашинян подчеркнул их последовательное выполнение.
Был упомянут процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Никол Пашинян представил подходы армянской стороны к урегулированию существующих ключевых вопросов.