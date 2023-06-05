Россия может ударить ядерным оружием по своей же территории под видом операции по уничтожению "противника" в Белгородской области, заявил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в своем видеообращении.

По его мнению, ситуация сейчас очень похожа на приготовление к такому удару.

"И не потому ли мы отступаем в Белгородской области, давая им продвигаться, что по чужой территории бросать ядерное оружие страшно, а по своей бросим - покажем, какие мы "красавчики психически больные", - отметил Пригожин.