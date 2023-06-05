Китай и Франция предлагают «политическое урегулирование» для Украины

Франция и Китай продолжают сотрудничество по прекращению войны в Украине. Во время вчерашнего телефонного разговора главный дипломат Китая Ван И и советник французского президента Эммануэля Макрона по вопросам внешней политики Эммануэль Бонне договорились «создать условия для начала процесса политического урегулирования», говорится в заявлении китайского МИД.

«Стороны скоординировали свои позиции по украинскому вопросу и договорились продолжать накапливать и создавать условия для начала процесса политического урегулирования», – говорится в сообщении.

Никаких подробностей о том, как стороны видят «процесс урегулирования», не приводится.

Также сообщается, что Ван И высоко оценил апрельский визит президента Эммануэля Макрона в Китай, назвав его «успехом». Китайская сторона акцентирует внимание, что рассчитывает на то, что Париж поможет наладить сотрудничество между Пекином и ЕС.

Министерство иностранных дел и администрация президента Франции не опубликовали отчет об этом звонке.