Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на протяжении последних трех дней вооруженные силы Украины пытались перейти в контрнаступление.

«Четвертого июня силами 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытку наступления на пяти направлениях», - рассказал министр. По его словам, 5 июня силы Украины предприняли попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад.

«К сожалению, не обошлось и без наших потерь. Всего в ходе отражения наступления в Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения», - сообщил Сергей Шойгу. С российской стороны были подбиты 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий.

Министр заявил, что при попытке наступления Украина понесла «значительные и несопоставимые потери». По его словам, за три дня боевых действий с украинской стороны погибли 3715 военных.