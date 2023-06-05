Глава Госкомитета выслушал обращения бывших вынужденных переселенцев

Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев провел очередной прием граждан, заранее записавшихся на прием, и ответил на их вопросы.

На приеме Рзаев отметил, что политический курс, проводимый президентом Ильхамом Алиевым, обеспечивает всестороннее и устойчивое развитие Азербайджана, последовательную реализацию всех социальных проектов, добавив, что глава государства определил решение проблем вынужденных переселенцев как одно из приоритетных направлений социальной политики.

Было подчеркнуто, что первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также оказывает особое внимание и заботу людям, пострадавшим от войны, в том числе бывшим вынужденным переселенцам.