Глава Госкомитета выслушал обращения бывших вынужденных переселенцев
Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев провел очередной прием граждан, заранее записавшихся на прием, и ответил на их вопросы.
На приеме Рзаев отметил, что политический курс, проводимый президентом Ильхамом Алиевым, обеспечивает всестороннее и устойчивое развитие Азербайджана, последовательную реализацию всех социальных проектов, добавив, что глава государства определил решение проблем вынужденных переселенцев как одно из приоритетных направлений социальной политики.
Было подчеркнуто, что первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также оказывает особое внимание и заботу людям, пострадавшим от войны, в том числе бывшим вынужденным переселенцам.
Бывшие вынужденные переселенцы, которых председатель Госкомитета принял в индивидуальном порядке, выразили уверенность в том, что скоро вернутся на родные земли.
Обращения граждан, участвовавших в приеме, касались в основном улучшения жилищно-бытовых условий, коммунальных услуг, статуса, ежемесячного пособия, занятости, возвращения на освобожденные от оккупации территории и других вопросов.
Гражданам сообщили, что их обращения и поднятые ими вопросы будут рассмотрены и решены в соответствии с законодательством.