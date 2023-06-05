Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 18:39

Азербайджанский диссидент Ахмед Обалы, подвергшийся в прошлом месяце нападению в городе Сан-Хосе (Калифорния, США) и получивший тяжкие телесные повреждения, распространил из больницы аудиозапись, в которой признался, что не стал говорить об истинных виновниках нападения, поскольку полиция велела ему молчать до окончания следствия. В аудиозаписи, размещенной на странице в Facebook брата Обалы, Араза, диссидент признался, что все еще находится в тяжелом состоянии, но надеется на поправку.

«Полиция хочет, чтобы до окончания следствия мы молчали, дабы не создавать ненужных слухов. Только тогда все будет ясно», - сказал, в частности, Обалы, добавив, что полиция уже задержала подозреваемого. На записи диссидент говорил с трудом, очень медленно, на втором плане была отчетливо слышна работа медицинского оборудования. Как уже сообщалось, Ахмед Обалы был избит через день после возвращения из Баку, приехав на выпускной вечер своего сына, Дениза Обалы. Изначально выдвигалась версия, что за нападением на азербайджанского диссидента стоят иранские спецслужбы. Но позднее полиция Сан-Хосе сообщила, что на Ахмеда напал его сын, Дениз Обалы, находящийся в данный момент под арестом. Как сообщили источники в местной полиции, Ахмед Обалы уже подтвердил, что нападавшим был его сын.

Однако члены семьи Обалы опровергли эту информацию, указав, что в тот день избили и Дениза, который получил еще более тяжкие травмы, чем его отец. Тем не менее, в материалах уголовного дела, возбужденного окружной прокуратурой города Санта-Клара, утверждается, что инцидент был следствием «домашнего насилия», и что единственным подозреваемым по данному делу является сын потерпевшего. Напомним, что Дениз Обалы, старший сын азербайджанского диссидента – бывший морской пехотинец, завершивший обучение в магистратуре одного из частных университетов Калифорнии. Уточним также, что инцидент произошел после завершения выпускного вечера Дениза. Результаты расследования, проведенного детективом полицейского управления Сан-Хосе Биллом Найком, показывают, что утром 19 мая персонал отеля Wyndam Garden, расположенного неподалеку от аэропорта Сан-Хосе, обнаружил Ахмеда Обалы лежащим на полу своего номера лицом вниз со следами очевидных травм. «Мой сын напал на меня и хотел убить», - сказал персоналу отеля истекающий кровью Обалы. Он также сообщил прибывшим на место полицейским, что сын напал на него, нанося удары кулаками и каким-то предметом.