Запорожская АЭС выведена из строя надолго мнение экспертов
Главным последствием разрушения плотины Каховской ГЭС непосредственно для Запорожской АЭС станет то, что теперь станция оказалась выведена из строя на неопределенно долгий срок. С таким предупреждением выступили опрошенные BBC эксперты.
«Думаю, она теперь выведена из народного хозяйства не на один год, трудно прогнозировать на сколько лет. Но она не будет запущена еще очень долго», - говорит работавший в 1988-2009 годах на Чернобыльской АЭС Александр Купный. На ЗАЭС он проработал несколько лет и курировал на станции строительство двух энергоблоков.
Всего на ЗАЭС находится шесть энергоблоков, все они с сентября прошлого года остановлены - это значит, что электростанция не вырабатывает электроэнергию.
Даже если представить, что «завтра случится чудо, Украина освободит ЗАЭС и захочет ее запустить», сделать это без нормального уровня воды в Каховском водохранилище не получится, говорит эксперт атомного проекта норвежской экологической организации Bellona Дмитрий Горчаков.
На данный момент рисков для безопасности ЗАЭС из-за разрушения ГЭС нет, в этом опрошенные BBC эксперты согласны с официальными лицами.
«Понятно, что разрушение плотины приведет к снижению уровня воды в Каховском водохранилище. Но это огромный резервуар, из которого берется вода для нужд охлаждения Запорожской АЭС. Но не напрямую - там есть специальный изолированный пруд-охладитель. И в нем вода не снижается», - говорит Горчаков.
Уровень пруда-охладителя выше Каховского водохранилища, и он огражден от водохранилища своей дамбой со шлюзом, которая способна удерживать воду, объясняет Купный. Кроме того, вода из пруда-охладителя не используется для охлаждения активной зоны реакторов ЗАЭС - основной ее объем раньше шел на охлаждение конденсатора турбин, но сейчас, когда станция находится в холодном состоянии и турбины не работают, вода из пруда-охладителя используется в незначительных количествах.
Сейчас энергоблоки ЗАЭС охлаждаются не напрямую из Каховского водохранилища, и не из пруда-охладителя, а с помощью специальной системы брызгальных бассейнов, которые расположены на территории станции, объясняет Горчаков.
«Эта система потребляет мало воды, и в случае чего ее можно подпитывать разными способами - и из водохранилища, и из пруда-охладителя. За счет того, что и пруд изолирован, и станция уже почти девять месяцев заглушена, потребность в ее охлаждении за это время сильно снизилась. Поэтому непосредственной угрозы для станции сейчас нет», - говорит он.