«Думаю, она теперь выведена из народного хозяйства не на один год, трудно прогнозировать на сколько лет. Но она не будет запущена еще очень долго», - говорит работавший в 1988-2009 годах на Чернобыльской АЭС Александр Купный. На ЗАЭС он проработал несколько лет и курировал на станции строительство двух энергоблоков.

Главным последствием разрушения плотины Каховской ГЭС непосредственно для Запорожской АЭС станет то, что теперь станция оказалась выведена из строя на неопределенно долгий срок. С таким предупреждением выступили опрошенные BBC эксперты.

Всего на ЗАЭС находится шесть энергоблоков, все они с сентября прошлого года остановлены - это значит, что электростанция не вырабатывает электроэнергию.

Даже если представить, что «завтра случится чудо, Украина освободит ЗАЭС и захочет ее запустить», сделать это без нормального уровня воды в Каховском водохранилище не получится, говорит эксперт атомного проекта норвежской экологической организации Bellona Дмитрий Горчаков.

На данный момент рисков для безопасности ЗАЭС из-за разрушения ГЭС нет, в этом опрошенные BBC эксперты согласны с официальными лицами.

«Понятно, что разрушение плотины приведет к снижению уровня воды в Каховском водохранилище. Но это огромный резервуар, из которого берется вода для нужд охлаждения Запорожской АЭС. Но не напрямую - там есть специальный изолированный пруд-охладитель. И в нем вода не снижается», - говорит Горчаков.

Уровень пруда-охладителя выше Каховского водохранилища, и он огражден от водохранилища своей дамбой со шлюзом, которая способна удерживать воду, объясняет Купный. Кроме того, вода из пруда-охладителя не используется для охлаждения активной зоны реакторов ЗАЭС - основной ее объем раньше шел на охлаждение конденсатора турбин, но сейчас, когда станция находится в холодном состоянии и турбины не работают, вода из пруда-охладителя используется в незначительных количествах.

Сейчас энергоблоки ЗАЭС охлаждаются не напрямую из Каховского водохранилища, и не из пруда-охладителя, а с помощью специальной системы брызгальных бассейнов, которые расположены на территории станции, объясняет Горчаков.

«Эта система потребляет мало воды, и в случае чего ее можно подпитывать разными способами - и из водохранилища, и из пруда-охладителя. За счет того, что и пруд изолирован, и станция уже почти девять месяцев заглушена, потребность в ее охлаждении за это время сильно снизилась. Поэтому непосредственной угрозы для станции сейчас нет», - говорит он.