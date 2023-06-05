Джейхун Наджафов, собкор 19:11

Государственное агентство по туризму (ГАТ) разработало новую концепцию, направленную на превращение Азербайджана в ведущий региональный центр гастрономического туризма. Об этом на пресс-конференции в Баку сообщила Сакина Аскерова, заведующая сектором управления гастрономическим туризмом Азербайджанского бюро туризма. По словам Аскеровой, новая концепция ГАТ состоит из четырех стратегических направлений - подготовка национальных кадров в сфере гастрономии на уровне мировых стандартов, пропаганда туристических продуктов и наработка опыта в этой сфере туризма, проведение маркетинга и коммуникационной работы, а также институциональное развитие.

Главной движущей силой национального гастрономического туризма станут повара и персонал кухонь, получившие образование на уровне европейских стандартов и обученные не только приготовлению блюд, но и умению качественно представить их туристам. Речь идет о совершенно новом взгляде на профессию поваров. «В скором времени, на основе программы глобальной ассоциации WORLDCHEFS, начнется пилотный проект по курсам кулинарного мастерства, - отметила Сакина Аскерова. - Наряду с прочим, они предусматривают обучение шеф-поваров иностранным языкам, их участие в международных соревнованиях, современные методы презентации продукции и прочее. Также на юге и севере Азербайджана, то есть, в регионах, по которым проходит туристический маршрут «Великий шелковый путь», будут созданы гастрономические центры. Касаясь формирования национального бренда азербайджанской кулинарии, Аскерова сообщила, что идет процесс паспортизации 1.200 блюд из четырнадцати регионов страны.

«По окончанию этой работы, - рассказала она, - каталог блюд и напитков азербайджанской национальной кухни будет выложен в интернет. Также будут налажены работа по созданию нескольких маршрутов гастрономических туров, взаимодействие с местными фермерами, составление специальных меню традиционных азербайджанских блюд и их включение в систему гостеприимства... В плане маркетинга и рекламы азербайджанской кухни продолжится работа с такими глобальными медиавещателями, как National Geographic, участие азербайджанских шеф-поваров во всех крупных международных кулинарных фестивалях, конкурсах и чемпионатах, открытие в различных странах мира информационных пунктов азербайджанской кулинарии и многое другое». Касаясь предстоящих в Азербайджане мероприятий, связанных с гастрономическим туризмом, Сакина Аскерова сообщила haqqin.az, что в Шуше планируется проведение «Дней кулинарии тюркских стран», в Шемахе как часть развития туристического маршрута «Великий шелковый путь» пройдет Международный фестиваль кулинарии кочевых народов. «Мы также обратились во Всемирную туристическую организацию с предложением провести в Азербайджане очередной Всемирный форум по гастрономическому туризму, - добавила Аскерова. - Эта престижная международная встреча традиционно проходит в испанском городе Сан-Себастьян. Мы ожидаем, что на форум в Азербайджан приедут представители национальной кулинарии из более чем ста стран мира. Также идет работа над проектом открытия в Израиле «Дома азербайджанского кутаба».