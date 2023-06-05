Подрыв Каховской ГЭС угрожает мировой продбезопасности

Подрыв Каховской ГЭС и обмеление Каховского водохранилища ставят под удар сельхозугодья в трех областях Украины, для орошения которых брали воду из водохранилища. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по аграрной и земельной политике Александр Гайду.

Сельхозпредприятия Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей, расположенные вокруг водохранилища, часто страдают от засухи, и обмеление водохранилища грозит их посевам гибелью.

«Подрыв Каховской ГЭС – террористический акт, который ставит под угрозу мировую продовольственную безопасность. Последствия уже очень существенны для наших аграриев, поскольку орошать земли в трех регионах, которые зависят от Каховской ГЭС, сейчас невозможно. Эти регионы поставляют наше продовольствие всему миру», – сказал Гайду.