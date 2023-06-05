Азербайджан - основной поставщик черешни в Россию

Азербайджан в 2022 году являлся основным поставщиком черешни в Россию, сообщает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на экспертов Россельхозбанка.

По их данным, Азербайджан в 2022 году нарастил поставки черешни в Россию в 1,5 раза - до 29,2 тыс. тонн по сравнению с 2021 годом.

В топ-3 поставщиков черешни в РФ также вошли Турция - 24,3 тыс. тонн (+7%) и Молдова - 9,8 тыс. тонн (+37%).

Кроме того, по итогам 2022 года Азербайджан удвоил поставки клубники в Россию. Клубника в РФ в указанный период ввозилась из Турции - 28,2 тыс. тонн (93% от показателей 2021 года) и Азербайджана - 9,8 тыс. тонн (рост в 2 раза к 2021 году).