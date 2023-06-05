Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 19:24

В азербайджанских интернет-телеканалах и социальных сетях широко обсуждается тема обязательного страхования жилья. В частности сообщается, что с 1 июня все владельцы недвижимости, не оформившие вовремя страховку, будут оштрафованы. В то же время, в сообщениях о страховании и штрафах не указывается официальный источник. В связи с этим haqqin.az попросил эксперта по недвижимости Эльнура Фарзалиева внести ясность с историю с обязательным cтрахованием квартир.

Как подчеркнул Фарзалиев, страхование жилых помещений, включая обязательную страховку жилья – практика, широко распространенная в мире. До недавнего времени страхование недвижимости в Азербайджане было обязательным только для жилья, приобретенного в кредит. То есть, когда человек покупал недвижимость в рассрочку, то банк обязывал его страховать жилье, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств страховая компания могла возместить ему понесенный ущерб. Что же касается вопроса об обязательном страховании недвижимости, то его периодически поднимали в 2017, 2018 и 2019 годах. Потом, из-за пандемии, эти разговоры на время утихли, и вот теперь об обязательном страховании недвижимости заговорили вновь. «Исходя из здравого смысла, владельцы жилья на Апшеронском полуострове, где цены на недвижимость достаточно высоки и начинаются со 100 тысяч манатов, могут без особого ущемления семейного бюджета заплатить раз в год 40 или 50 манатов, чтобы в случае ущерба их недвижимости получить от страховых компаний частичную компенсацию», - сказал эксперт.

Эльнур Фарзалиев напомнил, что большая часть бакинских квартир в новостройках сдается в аренду. То есть, большая часть пожаров, затопления квартир из-за неисправности водопровода или канализации, а также взрывов в результате утечки газа происходят в арендованных квартирах или домах, владельцы которых в них не живут. В этих случаях неизменно возникают споры, кому платить за ремонт - квартировладельцу или квартиросъемщику, которые зачастую доходят до суда. «Понятно, что в случае обязательного страхования проблема ремонта решается за счет страховой компании, - говорит эксперт. - Но при этом остаются много неясных вопросов. К примеру, в Баку по некоторым данным насчитывается около 500 тысяч частных домов и квартир в новостройках, у которых нет купчей. А страховать дом без официальных прав на недвижимость никто не будет. Что же касается применения штрафов за незастрахованную квартиру, о котором пишут в интернет-ресурсах, то официальные структуры должны внести в этот вопрос ясность параллельно с проведением среди квартиро- и домовладельцев просветительской работы о пользе страхования недвижимости. Необходимо, чтобы соответствующие государственные структуры и ведомства заранее оповещали в СМИ владельцев недвижимости о размерах штрафов и сроках их оплаты. В случае со страхованием автомобилей все понятно - при аварии страховая компания возмещает ущерб третьей стороне. А что делать, если вашу квартиру затопил сосед, у которого нет страховки на свою квартиру?».