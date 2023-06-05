Страховать азербайджанцу дом или нет? вопрос на засыпку
В азербайджанских интернет-телеканалах и социальных сетях широко обсуждается тема обязательного страхования жилья. В частности сообщается, что с 1 июня все владельцы недвижимости, не оформившие вовремя страховку, будут оштрафованы. В то же время, в сообщениях о страховании и штрафах не указывается официальный источник.
В связи с этим haqqin.az попросил эксперта по недвижимости Эльнура Фарзалиева внести ясность с историю с обязательным cтрахованием квартир.
Как подчеркнул Фарзалиев, страхование жилых помещений, включая обязательную страховку жилья – практика, широко распространенная в мире. До недавнего времени страхование недвижимости в Азербайджане было обязательным только для жилья, приобретенного в кредит. То есть, когда человек покупал недвижимость в рассрочку, то банк обязывал его страховать жилье, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств страховая компания могла возместить ему понесенный ущерб.
Что же касается вопроса об обязательном страховании недвижимости, то его периодически поднимали в 2017, 2018 и 2019 годах. Потом, из-за пандемии, эти разговоры на время утихли, и вот теперь об обязательном страховании недвижимости заговорили вновь.
«Исходя из здравого смысла, владельцы жилья на Апшеронском полуострове, где цены на недвижимость достаточно высоки и начинаются со 100 тысяч манатов, могут без особого ущемления семейного бюджета заплатить раз в год 40 или 50 манатов, чтобы в случае ущерба их недвижимости получить от страховых компаний частичную компенсацию», - сказал эксперт.
Эльнур Фарзалиев напомнил, что большая часть бакинских квартир в новостройках сдается в аренду. То есть, большая часть пожаров, затопления квартир из-за неисправности водопровода или канализации, а также взрывов в результате утечки газа происходят в арендованных квартирах или домах, владельцы которых в них не живут. В этих случаях неизменно возникают споры, кому платить за ремонт - квартировладельцу или квартиросъемщику, которые зачастую доходят до суда.
«Понятно, что в случае обязательного страхования проблема ремонта решается за счет страховой компании, - говорит эксперт. - Но при этом остаются много неясных вопросов. К примеру, в Баку по некоторым данным насчитывается около 500 тысяч частных домов и квартир в новостройках, у которых нет купчей. А страховать дом без официальных прав на недвижимость никто не будет. Что же касается применения штрафов за незастрахованную квартиру, о котором пишут в интернет-ресурсах, то официальные структуры должны внести в этот вопрос ясность параллельно с проведением среди квартиро- и домовладельцев просветительской работы о пользе страхования недвижимости.
Необходимо, чтобы соответствующие государственные структуры и ведомства заранее оповещали в СМИ владельцев недвижимости о размерах штрафов и сроках их оплаты. В случае со страхованием автомобилей все понятно - при аварии страховая компания возмещает ущерб третьей стороне. А что делать, если вашу квартиру затопил сосед, у которого нет страховки на свою квартиру?».
По словам Эльнура Фарзалиева, сейчас предупреждения об обязательном страховании распространяют не официальные структуры, а сами страховые компании, присваивающие себе функции госорганов и прикрепляющие на двери квартир уведомления об обязательной уплате. В определенном смысле это рекламный ход, о чем подавляющее большинство даже не догадывается. В тоже время в стране есть масса владельцев недвижимости, которые либо не пользуются интернетом, либо проживают за рубежом, а потому, не являясь активными пользователями азербайджанского сегмента социальных сетей, могут ничего не знать о страховании жилья.
Эксперт считает, что все решения по страхованию жилья должны исходить от официальных структур, которым давно уже пора представить обстоятельную информацию обо всех сторонах этого наболевшего вопроса.
«А вот так внезапно принуждать людей страховать свою недвижимость без детального разъяснения данного вопроса лично мне представляется ошибочным решением», - отметил Эльнур Фарзалиев.