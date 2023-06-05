Пригожин не успокаивается: снова обвиняет российские власти

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин продолжает наращивать критику в адрес российского командования и российских властей.

В своем новом видеообращении Пригожин продолжает утверждать, что российская армия пыталась заблокировать и уничтожить «вагнеровцев», когда те выходили из Бахмута, и связал с этим историю с минированием путей отхода, после которой ЧВК «взяла в плен» командира 72-й бригады армии РФ.

Также Пригожин сказал, что в Белгородскую область «вагнеровцев» власти не пустят. «Нас будут блокировать все, кто могут», - считает Пригожин.