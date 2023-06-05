Что в Баку азербайджанский бизнесмен рассказал израильскому журналисту об Иране?

Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 19:56

«Вы, израильтяне, думаете тактически, а иранцы мыслят стратегически, рассчитывая на десятилетия вперед. Поэтому вы должны уметь читать их мысли», - сказал израильскому журналисту азербайджанский бизнесмен во время ужина в одном из ресторанов Баку. Йоав Лимор, корреспондент самой читаемой в Израиле ежедневной газеты Israel Hayom, сопровождавший президента Ицхака Герцога в его поездке в Баку, пишет, что встретился в одном из ресторанов со своим азербайджанским другом-бизнесменом, хорошо знающим регион. «Вскоре наш разговор переключился на Иран, - пишет Йоав Лимор в своем репортаже из азербайджанской столицы. – Мой друг прекрасно знает Иран, говорит на фарси и понимает умонастроения иранцев. «Иран — это трагедия, за которую все мы заплатим», - говорит бизнесмен.

На мою просьбу пояснить, что он имеет в виду, друг сказал, что большинство иранцев ненавидит режим аятолл, единственная опора которого – это бедняки с промытыми мозгами. По его словам, ситуация напоминает «Хизбаллу» в Ливане и ХАМАС - в секторе Газы Эти люди живут в отдаленных, небольших общинах, тогда как явное большинство жителей Тегерана против аятолл». В ходе беседы он сказал, что иранцы живут под гнетом террора, что режим одновременно и терроризирует людей, и боится их. Но, по его мнению, внутрииранская трагедия – лишь часть общей картины. Самым тревожным моментом является то, что она затрагивает весь регион, включая Израиль. «У вас, израильтян, есть проблема, - сказал он мне. - Вы думаете тактически, о завтрашнем дне, а иранцы мыслят на десятилетия вперед. Вы должны начать подражать их мышлению…». Йоав Лимор пишет, что в разговоре были обсуждены планы Ирана по распространению шиизма в Азербайджане и созданию здесь религиозного государства радикального толка. Бизнесмен сказал, что Ильхам Алиев предостерег Иран от подобной деятельности, однако Тегеран дважды проигнорировал предупреждение президента Азербайджана, после чего Ильхам Алиев решил подавить эту проблему в корне.