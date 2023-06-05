Новое заявление Минобороны Азербайджана: на границе и в Карабахе напряженно

Министерство обороны Азербайджана выступило со вторым за день заявлением о провокациях Армении на границе и сепаратистов в Карабахе.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 6 июня с 11:40 до 16:50 подразделения ВС Армении, расположенные в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района.

Кроме того, около 16:25 позиции азербайджанской армии в направлении Агдамского района были обстреляны членами армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Адекватные ответные меры были приняты подразделениями азербайджанской армии на указанных направлениях.

Кроме того, члены армянских НВФ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлениях Шушинского, Ходжавендского и Агдамского районов.

В результате предпринятых подразделениями азербайджанской армии мер работы были немедленно приостановлены.