Индия отказалась от российских подлодок и закупит немецкие

The Moscow Times информирует, что, хотя чиновники «Рособоронэкспорта» обещали индийским коллегам на 80% локализовать производство на индийских заводах и апеллировали к «стратегическому партнерству» двух стран, военные в Нью-Дели предпочли заключить контракт с Германией, чтобы модернизировать свой флот. Так Индия рассчитывает приобрести 6 подлодок производства немецкого концерна Thyssenkrupp, который для реализации проекта создаст СП с индийской Mazagon Dock.

Общая сумма сделки оценивается в $5,2 млрд, ее предварительное согласование ожидается в среду, 7 июня, когда министр обороны ФРГ Борис Писториус прибудет в Нью-Дели с двухдневным визитом.

«Это будет большой и важный контракт не только для немецкой промышленности, но также для Индии и стратегического партнерства Индия-Германия», — заявил Писториус, комментируя предстоящую поездку.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), поставки российских вооружений в Индию упали на 37% за последние пять лет — период, в течение которого «Рособоронэкспорт» находится под санкциями США.